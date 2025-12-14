Sloboda ispustila prednost i poražena u Širokom

Edina Rizvić Aščić
Foto: FENA

Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi su na gostovanju u Širokom Brijegu od ekipe Širokog TT Kabela rezultatom 92:89 u utakmici 9. kola MaxBet Lige Bosne i Hercegovine, odigranoj u dvorani Pecara.

Sloboda je vrlo dobro otvorila susret i već nakon prve četvrtine imala prednost 23:15, a u nastavku je tuzlanski tim u jednom trenutku stigao i do maksimalnih 14 poena viška.

Pad Slobode u trećoj četvrtini

Kontrolisana igra gostiju potrajala je do kraja drugog perioda, pa se na poluvrijeme otišlo uz vodstvo Slobode od sedam poena razlike.

Ipak, ključni pad u igri Slobode dogodio se u trećoj četvrtini, kada je domaći tim agresivnijom odbranom i bržim protokom lopte napravio seriju koja je u potpunosti promijenila tok utakmice.

Široki je taj period riješio u svoju korist rezultatom 30:15 i preuzeo rezultatsku prednost, koju je uspio zadržati do samog kraja meča. Sloboda je u završnici imala priliku izboriti produžetak, ali je šut Sanija Čampare ostao neiskorišten.

Oko 200 gledalaca u Pecari

U redovima Slobode najefikasniji je bio Sani Čampara sa 21 poenom i osam asistencija, dok je Jovan Stulić dodao 20 poena.

Dvocifren učinak imali su još Vladimir Tomašević sa 17 i O’Shown Williams sa 14 poena, ali to nije bilo dovoljno da se izbjegne drugi poraz u prvenstvu.

Kod domaće ekipe najviše se istakao D’Mitri Trice sa 21 poenom, Matej Bošnjak postigao je 20, a Dominik Vujanović 14 poena. Jalyn McCreary dodao je također 14, dok je Daniel Dolenc uz devet poena imao i važnu blokadu u samoj završnici susreta.

Utakmicu u Pecari pratilo je oko 200 gledalaca, a dok je Široki ovom pobjedom ostao u vrhu prvenstvene tabele, Sloboda se nakon dobrog starta sezone vraća u Tuzlu sa porazom koji će tražiti brzu analizu i reakciju u narednim kolima.

 

