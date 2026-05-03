Drugi poraz Slobode Energoinvest u Ligi 4 Prvenstva BiH

Košarkaši Slobode Energoinvest poraženi su na Palama od ekipe Jahorine rezultatom 76:73, u utakmici drugog kola Lige 4 Prvenstva Bosne i Hercegovine.

Bio je ovo treći ovosezonski duel ova dva rivala, a Jahorina je i treći put uspjela slaviti protiv crveno-crnih. Utakmica je od početka do kraja bila izjednačena, a domaći tim je u napetoj završnici sačuvao prednost od tri poena. Sloboda je imala šut za produžetak, ali ga nije uspjela realizovati.

Jahorina je prvu četvrtinu dobila rezultatom 21:19, a drugu 17:15, pa se na odmor otišlo pri rezultatu 38:34 za domaće. Treća dionica završena je bez pobjednika, 20:20, dok je Sloboda u posljednjoj četvrtini bila bolja za jedan poen, 19:18, ali to nije bilo dovoljno za preokret.

Najefikasniji u redovima Slobode bio je Štulić sa 18 poena, dok je Čampara dodao 14. Dvocifren učinak imali su i Tomašević sa 12, te Bajić sa 11 poena. U ekipi Jahorine prvo ime susreta bio je Marko Gutalj, koji je ostvario double-double učinak sa 26 poena i 14 skokova.

Sloboda Energoinvest nakon dva kola Lige 4 ima omjer 0-2 i nalazi se na posljednjoj poziciji na tabeli, dok je Jahorina ovom pobjedom došla do omjera 1-1.

U narednom kolu crveno-crni će u tuzlanskom Mejdanu ugostiti banjalučki Borac, koji u drugom kolu igra protiv Širokog za prvo mjesto na tabeli.