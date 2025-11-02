Jedinstvo slavilo protiv Slobode u Bihaću

RTV SLON
Foto: FK Sloboda (Arhiva)

U okviru 11. kola Wwin Prve lige Federacije BiH, fudbaleri Jedinstva iz Bihaća ostvarili su važnu pobjedu protiv Slobode, slavivši na domaćem terenu rezultatom 2:1.

Domaći tim je tokom većeg dijela utakmice imao terensku inicijativu, što su naplatili pogocima u prvom i drugom poluvremenu. Sloboda je do kraja meča pokušavala da se vrati, a u sudijskoj nadoknadi drugog poluvremena uspjela je postići pogodak i smanjiti rezultat, ali to nije bilo dovoljno da iz Bihaća ponese bod.

„Kako ste mogli vidjeti, utakmica je bila dobra i borbena, ali nažalost nedovoljno za barem jedan bod. Primili smo dva gola nakon naših kardinalnih grešaka i to je, na kraju, presudilo. Nakon svega, mogu samo da čestitam Jedinstvu na zasluženoj pobjedi.“, izjavio je trener Slobode nakon utakmice.

Ovom pobjedom Jedinstvo je učvrstilo svoju poziciju u gornjem dijelu tabele, trenutno zauzimajući petu poziciju, dok se Sloboda nalazi na devetom mjestu sa 14 bodova.

Navijači na stadionu Pod Borićima imali su razloga za zadovoljstvo, jer je njihov tim pokazo borbenost pred domaćom publikom.

