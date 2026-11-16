BiH protiv Rumunije u Zenici: Zmajevi žele pobjedom završiti Ligu nacija

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra će na stadionu Bilino polje u Zenici ugostiti Rumuniju u posljednjem kolu grupne faze UEFA Lige nacija.

Zmajevi su već osigurali drugo mjesto u grupi B4 i plasman u baraž za ulazak u elitnu Ligu A, ali će pred domaćim navijačima pokušati završiti takmičenje pobjedom.

Izabranici Sergeja Barbareza u susret ulaze nakon gostovanja Švedskoj, a utakmica protiv Rumunije bit će prilika da još jednom pokažu kvalitet i potvrde napredak ostvaren tokom ovog izdanja Lige nacija.

Iako rezultat neće promijeniti konačni plasman Bosne i Hercegovine, susret ima značaj za samopouzdanje ekipe pred naredne reprezentativne izazove.

Rumunija u Zenicu dolazi pod pritiskom

Za razliku od Zmajeva, reprezentacija Rumunije u posljednje kolo ulazi sa znatno većim rezultatskim pritiskom.

Rumuni su nakon pet odigranih utakmica osvojili samo tri boda i nalaze se na posljednjem mjestu grupe. Pobjeda u Zenici mogla bi im omogućiti pomak na treću poziciju, ali bi za takav rasplet morali čekati i povoljan rezultat susreta Švedske i Poljske.

Selektor Rumunije Gheorghe Hagi najavio je promjene u sastavu i jasno poručio da njegova reprezentacija u Bosnu i Hercegovinu dolazi s namjerom da osvoji sva tri boda.

Zbog različitih rezultatskih ciljeva dvije reprezentacije očekuje se zanimljiv susret, u kojem će gosti tražiti pobjedu, dok će domaći fudbaleri pokušati iskoristiti prednost igranja pred svojom publikom.

Zmajevi već razmišljaju o baražu za Ligu A

Reprezentacija Bosne i Hercegovine osiguravanjem drugog mjesta ostvarila je jedan od važnijih ciljeva u ovom takmičenju.

U martu 2027. godine očekuje je baraž za plasman u najjači rang Lige nacija, a među mogućim protivnicima nalaze se Hrvatska, Srbija, Vels i Norveška, zavisno od konačnog raspleta takmičenja.

Žrijeb baraža planiran je za 20. novembar, nakon čega će biti poznato s kim će se Zmajevi boriti za ulazak u Ligu A.

Drugo mjesto donijelo je Bosni i Hercegovini i povoljniju poziciju pred kvalifikacije za Evropsko prvenstvo 2028. godine, jer će se naša reprezentacija naći u drugom jakosnom šeširu.

Bilino polje spremno za utakmicu BiH i Rumunije

Utakmica BiH i Rumunije počinje sutra u 20:45 sati, a zbog procjene da je riječ o sportskom događaju visokog rizika, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona najavilo je pojačane sigurnosne mjere.

Na ulazima stadiona bit će obavljani detaljni pregledi navijača, a zabranjeno je unošenje pirotehničkih sredstava, alkoholnih pića i drugih predmeta koji mogu ugroziti sigurnost prisutnih.

Susret će suditi španski arbitar José María Sánchez Martínez, čije je delegiranje izazvalo reakcije pojedinih rumunskih medija zbog ranijih kontroverzi u španskom fudbalu.

Za Zmajeve će utakmica u Zenici biti posljednji nastup u grupnoj fazi ovogodišnje Lige nacija, prije nego što se okrenu pripremama za martovski baraž.