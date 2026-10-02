Poznat sastav BiH: Džeko predvodi Zmajeve

Adin Jusufović
Sergej Barbarez
Foto: Fudbalski savez BiH

Barbarez odabrao sastav za Švedsku, Džeko predvodi Zmajeve

Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez odredio je početnih 11 igrača za večerašnji duel protiv Švedske u Zenici.

Od prve minute zaigrat će Salko Hamzić, kojem će ovo biti debi za reprezentaciju, dok će kapitensku traku nositi Edin Džeko.

U odnosu na prethodni susret protiv Rumunije, u početnoj postavi je i Ermedin Demirović, koji je dobio prednost u odnosu na Ermina Mahmića.

BiH: Hamzić, Memić, Katić, Muharemović, Kolašinac, Bašić, Gigović, Alajbegović, Bajraktarević, Demirović, Džeko.

Utakmica BiH – Švedska počinje u 20:45 na Bilinom polju.

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