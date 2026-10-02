Ambasada BiH u Beogradu obustavila dio konzularnih usluga, odgovornost pripisuje Konakoviću

Ambasada Bosne i Hercegovine u Beogradu saopćila je da od danas nije moguće podnositi zahtjeve za izdavanje viza stranim državljanima, putnih isprava državljanima BiH niti zahtjeve za odobrenje privremenog boravka strancima. Iz Ambasade tvrde da je do prekida usluga došlo nakon što je ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković dio zaposlenika pozvao na konsultacije u Sarajevo.

Prema navodima Ambasade, među pozvanim zaposlenicima nalazi se i prvi sekretar koji je, kako tvrde, jedini preostali službenik sa ovlaštenjem za prikupljanje biometrijskih podataka u konzularnom odjeljenju.

Zbog njegovog odsustva trenutno nije moguće obavljati poslove koji zahtijevaju biometrijsku obradu, uključujući zahtjeve za vize, putne isprave i privremeni boravak.

U saopćenju se tvrdi da su na konsultacije pozvani zaposlenici srpske nacionalnosti, a potez ministra ocijenjen je politički motiviranim, nezakonitim i diskriminatorskim. Riječ je o tvrdnjama Ambasade BiH u Beogradu, koje u ovom trenutku nisu potvrđene nezavisnom odlukom nadležne institucije.

Iz Ambasade navode i da bi prekid konzularnih usluga mogao imati posljedice na infrastrukturne, energetske i druge privredne projekte u Bosni i Hercegovini, jer se veliki broj zahtjeva za vize odnosi na strane radnike angažovane na tim projektima.

Posebno spominju projekte koje realizuju Autoceste FBiH i Autoputevi Republike Srpske, kao i druge poslovne aktivnosti koje zavise od angažmana stranih radnika.

Konzularno odjeljenje ove poslove, prema navodima Ambasade, neće moći nastaviti dok se prvi sekretar ne vrati sa konsultacija iz Sarajeva.

Konaković je ranije javno najavio povlačenje dijela osoblja Ambasade BiH u Beogradu koje je u njegovoj nadležnosti.