Ambasada BiH na 2. Međunarodnom omladinskom kulturnom festivalu u Pekingu

Ambasada Bosne i Hercegovine u Narodnoj republici Kini, učestvovala je na 2. Međunarodnom omladinskom kulturnom festivalu „Mali istraživači, građani svijeta 2025.“, koji je na Džinšijan trgu u Pekingu okupio više hiljada posjetilaca s ciljem produbljivanja međukulturnog razumijevanja i prijateljstva među mladima iz Kine i različitih država.

Na festivalu je učestvovalo više od trideset ambasada akreditovanih u Kini, koje su predstavile svoje države kroz nacionalne štandove, kulturne sadržaje i interaktivne radionice.

Na štandu Bosne i Hercegovine posjetioci su imali priliku da se upoznaju sa narodnim nošnjama, tradicionalnim suvenirima i proizvodima domaće konditorske industrije, koji su, zajedno sa promotivnim materijalima i stikerima, besplatno dijeljeni najmlađima.

Poseban doprinos dali su studenti iz BiH koji studiraju kineski jezik u Kini – obučeni u narodne nošnje. Oni su kroz interaktivne igre, kreativne radionice i razgovore približili kineskoj djeci kulturu, tradiciju i turističke potencijale BiH.

Tokom festivala, na glavnoj sceni, ambasador BiH u Kini Siniša Berjan prezentirao je turističke potencijale, kulturno nasljeđe i narodne običaje BiH, a prezentacija je bila prilagođenu dječijem uzrastu.

Također je Berjan učestvovao i u panel diskusiji o temi „Kultura nas povezuje“, zajedno sa diplomatama iz Alžira i Zambije, a na kojoj je istaknuta važnost kulture kao mosta između naroda i sredstvo za jačanje međusobnog razumijevanja.

Festival je ponudio bogat program – od susreta djece sa diplomatama, preko kulturnih radionica – isprobavanje tradicionalnih nošnji, oslikavanje lica, izrada porodičnih pasoša „uradi sam“, do scenskih nastupa i izložbi iz serijala „Kineska pismenost i kultura“, posvećenih predstavljanju kineskih priča svijetu.

Učešće BiH na festivalu još jednom je potvrdilo opredijeljenost BiH ka promociji kulturne raznolikosti, dijaloga i međunarodne saradnje, posebno među mladima koji predstavljaju buduće mostove prijateljstva između naroda, saopćeno je iz Ambasada BiH u Kini.