Vojni avion Vojske Srbije srušio se danas na području između Nove i Stare Pazove, a prema informacijama Radio-televizije Srbije (RTS), pilot je poginuo. Nesreća se dogodila u jutarnjim satima, nakon čega su na mjesto pada upućene brojne hitne službe.

Prema nezvaničnim informacijama koje je objavio srbijanski Blic, riječ je o borbenom avionu MiG-29. Letjelica je pala na njivu, a fotografije koje su se pojavile na društvenim mrežama prikazuju olupinu zahvaćenu plamenom.

Vojni avion pao na otvoreno polje

Na mjesto nesreće odmah su stigle vatrogasne ekipe, pripadnici policije, Vojne policije i službe hitne medicinske pomoći.

Područje na kojem se dogodio pad osiguravaju nadležne službe, dok se očekuje više informacija o okolnostima nesreće.

Za sada nije poznato šta je uzrokovalo pad letjelice niti pod kojim okolnostima je vojni avion izgubio kontrolu i srušio se. Identitet poginulog pilota još nije objavljen.

Prema dosadašnjim informacijama koje prenose srbijanski mediji, nije saopćeno da li je u nesreći bilo drugih povrijeđenih osoba.