Historijski trenutak za BiH: Kerim Alajbegović večeras među najboljim mladim fudbalerima svijeta

Kerim Alajbegović večeras će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na 70. dodjeli Zlatne lopte u Londonu, gdje je nominovan za prestižni Trofej Kopa, priznanje namijenjeno najboljem mladom fudbaleru svijeta.

Reprezentativac BiH i član Juventusa našao se među deset kandidata za ovu nagradu, čime je ostvario historijski uspjeh za bh. fudbal.

Svečana ceremonija održat će se u londonskom teatru Palladium, s početkom u 21 sat po našem vremenu. Ovo je prvi put da se dodjela Zlatne lopte održava u britanskoj prijestolnici, a ovogodišnje izdanje obilježava i 70 godina postojanja prestižnog priznanja.

Alajbegovićeva nominacija posebno je značajna jer je riječ o prvom bosanskohercegovačkom fudbaleru koji je ušao u konkurenciju za jednu od nagrada u okviru izbora za Zlatnu loptu.

Kerim Alajbegović u konkurenciji s najvećim svjetskim talentima

Osamnaestogodišnji reprezentativac BiH našao se u društvu nekih od najperspektivnijih mladih fudbalera današnjice.

Među njegovim konkurentima su Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Ayyoub Bouaddi, Lennart Karl, Yan Diomandé, Éli Junior Kroupi, Johan Manzambi, Ibrahim Maza i Warren Zaïre-Emery.

Trofej Kopa dodjeljuje se najboljem fudbaleru mlađem od 21 godine, a prošlogodišnji osvajač bio je španski reprezentativac Lamine Yamal, koji je i ove godine među nominovanima.

Alajbegović je nominaciju zaslužio nastupima za austrijski Salzburg i reprezentaciju Bosne i Hercegovine, nakon čega je karijeru nastavio u italijanskom Juventusu.

Večeras se bira i najbolji fudbaler svijeta

Pored priznanja za najbolje mlade igrače, na svečanosti će biti proglašeni osvajači Zlatne lopte u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i najbolji golmani, treneri, strijelci i klubovi.

Među 30 nominovanih fudbalera za glavnu nagradu nalaze se Harry Kane, Kylian Mbappé i Lamine Yamal.

Dobitnici svih priznanja bit će poznati tokom večerašnje ceremonije, a Bosna i Hercegovina prvi put imat će svog predstavnika među kandidatima za Trofej Kopa.