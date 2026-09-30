Objavljen konkurs za stipendije posebno nadarenim učenicima srednjih škola u TK

Arnela Šiljković - Bojić
Poništen javni poziv za subvencionisanje boravka djece u vrtićima u TK
Ministarstvo obrazovanja i nauke TK (Foto: RTV Slon)

Na osnovu člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2026/2027. godini, broj: 10/1-11-028454/26 od 29.09.2026.godine, Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, raspisuje

Konkurs za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2026/2027. godini

Odluka o utvrđivanju uslova, kriterija, postupka i načina isplate za dodjelu stipendija posebno nadarenim redovnim učenicima srednjih škola na području Tuzlanskog kantona u školskoj 2026/2027. godini

Prijavni obrazac

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na internet stranici Ministarstva.

Prijave na Konkurs sa potrebnom dokumentacijom šalju se putem pošte preporučeno ili lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave – ulica Fra Grge Martića broj 8, 75000 Tuzla, sa naznakom „Prijava na Konkurs za dodjelu stipendija za posebno nadarene učenike srednjih škola na području Tuzlanskog kantona”

Konkurs je objavljen u utorak, 29.09.2026. godine.

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