Tuzla servis: Više ulica i naselja bez vode, sanacija kvara tokom dana

TUZLA SERVIS 30.09.2026.

*** VODOVOD – Dio naselja Krojčica, Cerovi, Morančani i dio naselja Pasci bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Zbog radova na upajanju rekonstruisanog dijela cjevovoda u periodu od 8 sati do završetka radova bez vodosnabdijevanja će biti ulice: Hendek, Kojšino, 6. bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratimira Deletisa, Fra Grge Martića i Džindić mahala. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja na području Tuzle.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirana su tri krivična djela, dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 211 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je 11 intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođen je jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođena su dva dječaka.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.