U ponedjeljak počinje isplata septembarskih penzija

Arnela Šiljković - Bojić
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Foto: Ilustracija/ Penzije/ Penzioneri

Penzije za mjesec septembar bit će isplaćene u ponedjeljak, 5. oktobra 2026. godine, putem Jedinstvenog računa Riznice Federacije BiH.

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine, najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, osnovica za izračun najniže penzije iznosi 752,03 KM.

Prema dužini penzijskog staža, najniža penzija za nove korisnike iznosi 451,22 KM za manje od 20 godina staža, 488,82 KM za 20 do manje od 25 godina staža, 526,42 KM za 25 do manje od 30 godina staža, 564,02 KM za 30 do manje od 35 godina staža, 639,23 KM za 35 do manje od 40 godina staža, dok za 40 i više godina staža iznosi 714,43 KM.

Najniža invalidska penzija od 1. januara 2026. godine iznosi 676,83 KM, koliko iznosi i najniža porodična penzija iza aktivnog osiguranika.

Zagarantovana penzija za korisnike koji pravo ostvaruju nakon 1. januara 2026. godine, na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, iznosi 874,62 KM.

Za korisnike penzija koje se ostvaruju prema posebnim propisima, najniža penzija utvrđena je u iznosu od 692,23 KM.

Prosječna samostalna penzija za septembar iznosi 885,61 KM.

Penziju za septembar primit će ukupno 473.402 korisnika, a za isplatu je potrebno oko 372,9 miliona KM.

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