Sloboda slavila u Gračanici: Jordan pogodio za pobjedu u 85. minuti

RTV SLON

FK Sloboda ostvarila je važnu gostujuću pobjedu protiv Bratstva u Gračanici rezultatom 2:1, u okviru 12. kola Prve lige Federacije BiH. Tuzlaci su do tri boda stigli pogotkom Jordana u 85. minuti, nakon što je domaći tim uspio izjednačiti rezultat krajem prvog poluvremena.

Sloboda je bolje otvorila susret i do prednosti stigla u 22. minuti. Mirzad Mehanović bio je siguran izvođač jedanaesterca i doveo crveno-crne u vodstvo od 1:0.

Ipak, Bratstvo je uspjelo izjednačiti prije odlaska na odmor. U završnici prvog poluvremena Hamza Redžić postigao je autogol, čime je domaćin stigao do rezultata 1:1.

U drugom poluvremenu dugo nije bilo promjene rezultata, a činilo se da će susret završiti podjelom bodova.

Međutim, u 85. minuti Jordan je zatresao mrežu Bratstva i donio Slobodi pobjedu od 2:1.

Ovim trijumfom Sloboda je osvojila nova tri boda u borbi za vrh prvenstvene tabele Prve lige Federacije BiH.

Crveno-crni su tako uspješno završili gostovanje u Gračanici, a odlučujući pogodak postigli su samo pet minuta prije isteka regularnog dijela utakmice.

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