Završena rekonstrukcija ulice u Tuzli: Uloženo 780.000 KM

Rekonstrukcija Ulice fra Grge Martića u tuzlanskom naselju Pazar završena je, a za radove je iz Budžeta Grada Tuzle izdvojeno 780.000 KM. Osim obnove saobraćajnice, projekat je obuhvatio izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje javne rasvjete te uređenje prostora uz cestu.
Ulica je dobila novi asfalt, uređene trotoare i zelene površine, dok je postojeća komunalna infrastruktura zamijenjena novom. Postavljena je i LED rasvjeta, čime su stvoreni bolji uslovi za svakodnevno kretanje pješaka i odvijanje saobraćaja.
Povodom završetka radova rekonstruisanu ulicu posjetio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je istakao značaj ulaganja u infrastrukturu naselja Pazar.
„Na Pazaru smo završili rekonstrukciju ulice, koja sada ima novu komunalnu infrastrukturu, LED rasvjetu i uređene zelene površine, a u toku je i uređenje parkinga. Ova investicija, vrijedna 780.000 KM, doprinijet će poboljšanju uslova za odvijanje saobraćaja, većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i kvalitetnijem životu građana“, izjavio je Lugavić.
Iako je rekonstrukcija Ulice fra Grge Martića završena, radovi na uređenju parking prostora još su u toku.
Iz Gradske uprave Tuzle navode da je riječ o jednom od projekata kojima se nastavlja obnova i modernizacija komunalne infrastrukture u tuzlanskim mjesnim zajednicama.