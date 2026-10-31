Završena rekonstrukcija ulice u Tuzli: Uloženo 780.000 KM

RTV SLON
Foto: Grad Tuzla

Rekonstrukcija Ulice fra Grge Martića u tuzlanskom naselju Pazar završena je, a za radove je iz Budžeta Grada Tuzle izdvojeno 780.000 KM. Osim obnove saobraćajnice, projekat je obuhvatio izgradnju nove vodovodne i kanalizacione mreže, postavljanje javne rasvjete te uređenje prostora uz cestu.

Ulica je dobila novi asfalt, uređene trotoare i zelene površine, dok je postojeća komunalna infrastruktura zamijenjena novom. Postavljena je i LED rasvjeta, čime su stvoreni bolji uslovi za svakodnevno kretanje pješaka i odvijanje saobraćaja.

Povodom završetka radova rekonstruisanu ulicu posjetio je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je istakao značaj ulaganja u infrastrukturu naselja Pazar.

„Na Pazaru smo završili rekonstrukciju ulice, koja sada ima novu komunalnu infrastrukturu, LED rasvjetu i uređene zelene površine, a u toku je i uređenje parkinga. Ova investicija, vrijedna 780.000 KM, doprinijet će poboljšanju uslova za odvijanje saobraćaja, većoj sigurnosti svih učesnika u saobraćaju i kvalitetnijem životu građana“, izjavio je Lugavić.

Iako je rekonstrukcija Ulice fra Grge Martića završena, radovi na uređenju parking prostora još su u toku.

Iz Gradske uprave Tuzle navode da je riječ o jednom od projekata kojima se nastavlja obnova i modernizacija komunalne infrastrukture u tuzlanskim mjesnim zajednicama.

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