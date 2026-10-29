Građani Tuzle mogu predlagati kako rasporediti 85,8 miliona KM iz budžeta

Javna rasprava o budžetu Tuzle za 2027. godinu počela je danas i trajat će do 17. novembra, a građani imaju priliku dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije o tome kako bi gradski novac trebao biti raspoređen. Nacrt budžeta, koji je Gradsko vijeće Tuzla usvojilo na jučerašnjoj sjednici, iznosi 85.788.236 KM.

Grad Tuzla pozvao je građane, udruženja, javna preduzeća, ustanove, poduzetnike, predstavnike mjesnih zajednica i sve druge zainteresovane da učestvuju u kreiranju budžetskih prioriteta za narednu godinu.

Kako učestvovati u javnoj raspravi o budžetu Tuzle?

Prijedlozi, primjedbe i mišljenja mogu se dostaviti u pisanoj formi Službi za budžet i finansije Grada Tuzle, na adresu ZAVNOBiH-a broj 11, Tuzla, ili elektronski putem e-mail adrese [email protected].

Rok za dostavljanje prijedloga je 17. novembar 2026. godine, do kada traje javna rasprava.

Građani mogu predlagati projekte i aktivnosti koje smatraju važnim za svoje mjesne zajednice, uključujući komunalnu infrastrukturu, javne usluge i druge potrebe iz nadležnosti Grada Tuzle.

Najviše sredstava planirano za komunalnu infrastrukturu

Prema usvojenom Nacrtu budžeta, za komunalne poslove, izgradnju i mjesne zajednice planirano je 28,8 miliona KM, dok je za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu predviđeno 9,78 miliona KM.

Za civilnu zaštitu planirano je 9,5 miliona KM, a za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu 5,84 miliona KM.

Javna rasprava o budžetu Tuzle omogućava građanima da prije konačnog usvajanja dokumenta iznesu svoje prijedloge. Dostavljene sugestije bit će razmatrane u skladu s finansijskim mogućnostima, nadležnostima Grada i utvrđenim prioritetima.

Nacrt budžeta, Nacrt odluke o njegovom izvršavanju i prateća dokumentacija dostupni su na zvaničnoj stranici Grada Tuzle.

Nakon završetka javne rasprave bit će pripremljen Prijedlog budžeta Grada Tuzle za 2027. godinu, o kojem će Gradsko vijeće naknadno odlučivati.