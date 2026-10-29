Granični prelaz Gradiška otvara se sutra u 8 sati

Granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška bit će otvoren za saobraćaj sutra, 30. oktobra, u 8 sati ujutro, zvanično je potvrdila Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine (UIO BiH). Nakon ranijeg demantija informacija da će prelaz biti otvoren danas, iz UIO BiH sada su saopćili tačan termin početka rada i uslove pod kojima će se odvijati saobraćaj.

Prema saopćenju, na ovom graničnom prelazu bit će dozvoljen međunarodni promet putnika, odnosno prolazak putničkih motornih vozila, autobusa i praznih teretnih vozila.

Promet komercijalne robe neće biti dozvoljen, što znači da teretna vozila koja prevoze robu neće moći koristiti ovaj granični prelaz.

Dva granična prelaza na području Gradiške od sutra u funkciji

Otvaranjem prelaza Gradiška – Stara Gradiška, od sutra će na području Gradiške u funkciji biti dva međunarodna granična prelaza. Pored ovog, saobraćaj će se odvijati i preko prelaza Gradiška Novi most – Gornji Varoš.

Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH očekuju da će istovremeni rad oba prelaza doprinijeti rasterećenju saobraćaja i smanjenju gužvi na sjeveru Bosne i Hercegovine, posebno kada je riječ o međunarodnom putničkom saobraćaju.

Građani i prevoznici pozvani su da prilikom planiranja putovanja vode računa o propisanom režimu saobraćaja, posebno o ograničenjima koja se odnose na prijevoz robe.

Podsjećamo, UIO BiH ranije danas demantovala je informacije pojedinih medija da će granični prelaz Gradiška – Stara Gradiška biti otvoren u 14 sati, uz najavu da će javnost blagovremeno obavijestiti o zvaničnom početku rada.