Preminuo Izet Zohrović Izo, veliki navijač Slobode

Preminuo je Izet Zohrović Izo, poznati Tuzlak i veliki navijač Fudbalskog kluba Sloboda, kojeg će brojni prijatelji i sugrađani pamtiti po vedrini, osmijehu i ljubavi prema svom gradu.

Izo je preminuo u srijedu, 28. oktobra, u 72. godini života, a vijest o njegovoj smrti izazvala je brojne emotivne reakcije među Tuzlacima.

Rođen je 1955. godine, a tokom života bio je prepoznatljiv po druželjubivosti, pozitivnoj energiji i velikoj ljubavi prema sportu. Posebno mjesto u njegovom srcu zauzimala je tuzlanska Sloboda, čiji je bio vjeran navijač.

Brojni prijatelji i poznanici opraštaju se od njega na društvenim mrežama, dijeleći uspomene na zajednička druženja i trenutke provedene s Izom.

Prijatelji se opraštaju od Izeta Zohrovića Ize

Od Ize se emotivnom porukom oprostio i tuzlanski ljekar Emir Ahmetašević, ističući koliko je značio ljudima koji su ga poznavali.

„Otišao je veliki čovjek, drug, prijatelj, član porodice čiji će osmijeh, vedrina i nevjerovatna pozitivna energija ostati vječno da žive u srcima svih nas koji smo ga voljeli“, napisao je Ahmetašević.

Među onima koji su se oprostili od Izeta Zohrovića je i Rusejla Halilović, koja ga je opisala kao legendu Tuzle.

„Ode jedan veliki čovjek, legenda grada Tuzle. Dragi Izo, neka ti dragi Allah otvori zlatne kapije Dženeta. Pamtit će te i spominjati grad i raja“, napisala je Halilović.

Ispraćaj Izeta Zohrovića Ize u subotu

Prema informacijama iz posmrtnice, posljednji ispraćaj Izeta Zohrovića Ize bit će obavljen u subotu, 31. oktobra 2026. godine, u 12 sati ispred Komemorativnog centra Tuzla. Ukop će biti obavljen na Gradskom groblju Trnovac u Tuzli.

Iza Izeta Zohrovića ostali su supruga Maida, sin Rusmir, brat Sulejman, sestre Zehra i Suada, kao i ostali članovi porodice, rodbina i brojni prijatelji.