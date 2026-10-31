U Tuzli otvoren 8. Međunarodni festival harmonike, nastupa do 100 takmičara

Međunarodni festival harmonike „Sevdalinko harmonikom opjevana“ otvoren je danas u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli. Osmo izdanje festivala okuplja između 70 i 100 mladih harmonikaša iz Bosne i Hercegovine, regiona i drugih evropskih zemalja, koji će tokom dva dana predstaviti svoje muzičko umijeće.

Festival je zvanično otvoren konferencijom za medije, a takmičarski program počinje danas u 13 sati. Učesnici dolaze iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Austrije, Njemačke i drugih evropskih zemalja.

Organizator festivala je Udruženje građana „Eufonija“ Tuzla, dok je suorganizator Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Mladi harmonikaši nastupit će pred sedmočlanim međunarodnim stručnim žirijem, koji čine Dejan Milkunić, Nikola Zarić, Saša Stanojević, Zlatan Muratović, Aleksandar Aca Nikolić Čergar, Haris Kaltak i Željko Mužak Jovanović.

Ovogodišnjem izdanju prethodile su međunarodne kvalifikacije održane 23. augusta u Beču, u saradnji s Ambasadom Bosne i Hercegovine u Austriji.

Međunarodni festival harmonike sutra donosi koncert „Balkan Night“

Drugi festivalski dan, nedjelja, 1. novembar, rezervisan je za koncertni program i završnicu takmičenja.

Publiku očekuje koncert „Balkan Night“, na kojem će nastupiti orkestar profesora Harisa Kaltaka s gostima, kao i orkestar Lazara Milića, prošlogodišnjeg sveukupnog pobjednika festivala.

Predviđeni su i nastupi pobjednika pojedinačnih takmičarskih kategorija uz pratnju orkestra, kao i premijerno izvođenje novog narodnog kola.

Organizatori najavljuju i posebno muzičko iznenađenje, nastup jednog od članova međunarodnog stručnog žirija.

Festival će biti završen svečanim proglašenjem pobjednika i dodjelom nagrada najuspješnijim mladim harmonikašima.

Sevdalinka i mladi muzičari u središtu festivala

Festival „Sevdalinko harmonikom opjevana“ već osmu godinu okuplja mlade izvođače, njihove profesore i mentore te ljubitelje harmonike.

Osim takmičarskog dijela, manifestacija pruža priliku za razmjenu muzičkih i pedagoških iskustava, upoznavanje izvođača iz različitih zemalja i predstavljanje tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine.

Poseban naglasak stavljen je na očuvanje sevdalinke i domaćeg muzičkog naslijeđa, ali i na predstavljanje harmonike kroz različite koncertne i izvođačke forme.

Organizatori su pozvali građane Tuzle i Tuzlanskog kantona da posjete Bosanski kulturni centar i podrže mlade takmičare.

Ulaz na sve festivalske sadržaje je slobodan.