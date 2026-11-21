Sloboda će zimsku pauzu dočekati na prvom mjestu Prve lige Federacije BiH, nakon što je u posljednjem susretu polusezone na Tušnju savladala Rudar iz Kaknja rezultatom 2:1. Večer je imala i posebnu navijačku dimenziju, jer su Fukare obilježile 39 godina postojanja.

Do vodstva domaćeg tima došlo je u 28. minuti, kada je Kapetanović iskoristio prostor nakon jedne od odbrana golmana Mitrovića i završio kontranapad Slobode. Prethodno je upravo Mitrović nekoliko puta sačuvao svoju mrežu, uključujući i opasan pokušaj Subašića.

Gosti su uspjeli odgovoriti prije odlaska na odmor. Benjamin Musić najbolje se snašao nakon ubačaja u kazneni prostor i u 39. minuti poravnao rezultat. Ipak, Rudar je u završnici prvog poluvremena ostao bez golmana Milićevića, koji je isključen nakon prekršaja nad Mehanovićem.

Sloboda je prednost igrača više pretvorila u pogodak šest minuta nakon početka drugog poluvremena. Mehanović je preuzeo odgovornost s bijele tačke i pogodio za 2:1, što se ispostavilo kao konačan rezultat utakmice.

Dok su igrači na terenu osiguravali nova tri boda, na tribinama se slavilo gotovo četiri decenije vjernosti klubu. Fukare su 39. rođendan obilježile bakljadom, podsjećajući na dugu tradiciju navijanja koja traje od 1987. godine.

Pobjedom nad Rudarom Sloboda je zaključila polusezonu kao lider prvenstva, pa će pauzu dočekati s prvog mjesta na tabeli.