Sloboda protiv Željezničara u Kupu BiH, poznati svi parovi šesnaestine finala

Sloboda protiv Željezničara igrat će u šesnaestini finala Kupa Bosne i Hercegovine, odlučeno je današnjim žrijebom održanim u prostorijama Nogometnog saveza BiH. Tuzlanski klub ponovo će na Tušnju ugostiti sarajevski tim, a zanimljivo je da će se ove dvije ekipe treću godinu zaredom sastati u istoj fazi takmičenja.

U žrijebu su učestvovala 32 kluba, među kojima su i članovi WWin lige BiH, koji se u ovoj fazi uključuju u kup takmičenje. Ekipe iz nižih rangova takmičenja ranije su započele svoj put, a žrijeb je bio dirigovan tako da klubovi iz najvišeg ranga ne mogu igrati međusobno.

Prema pravilima takmičenja, u šesnaestini finala igra se jedna utakmica, a domaćinstvo pripada klubovima iz nižih rangova.

Sloboda protiv Željezničara treću godinu zaredom

Duel tuzlanske Slobode i sarajevskog Željezničara jedan je od najzanimljivijih parova ove runde Kupa BiH. Treći uzastopni susret ovih rivala u šesnaestini finala donosi novu priliku za nadmetanje na Tušnju.

Sarajevo će gostovati Tomislavu u Tomislavgradu, dok će Borac iz Banje Luke igrati protiv Krajine u Cazinu. Zrinjski će gostovati Laktašima, a Velež putuje u Gradačac, gdje ga očekuje susret sa Zvijezdom.

Zanimljiv duel očekuje se i u Gabeli, gdje će GOŠK ugostiti Široki Brijeg, dok će Čelik iz Zenice gostovati Proleteru iz Dvorova.

Svi parovi šesnaestine finala Kupa BiH

Romanija Pale – Sloga Doboj

Zvijezda 09 – Radnik Bijeljina

Igman Konjic – BSK Banja Luka

Tomislav – Sarajevo

Proleter Dvorovi – Čelik

Zvijezda Gradačac – Velež

GOŠK Gabela – Široki Brijeg

Laktaši – Zrinjski

Krajina Cazin – Borac Banja Luka

Sloboda Tuzla – Željezničar

Famos Istočna Ilidža – Leotar

Slavija Istočno Sarajevo – Čapljina

Bosna Visoko – Majevica Lopare

TOŠK Tešanj – Rudar Prijedor

Brotnjo Čitluk – Travnik

Posušje – Vitez

Utakmice šesnaestine finala Kupa Bosne i Hercegovine na rasporedu su u utorak i srijedu, 27. i 28. oktobra. Pobjednici susreta izborit će plasman u osminu finala takmičenja.