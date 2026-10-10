Sloboda srušila neporaženi Travnik na Tušnju: Velika pobjeda crveno-crnih

Fudbaleri Slobode savladali su danas Travnik rezultatom 2:0 na stadionu Tušanj, u utakmici devetog kola WWin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Golove za crveno-crne postigli su Mehanović i Campana, donijevši tuzlanskom timu vrijedna tri boda protiv do sada neporaženog lidera prvenstva.

Travnik je u Tuzlu stigao kao prvoplasirana ekipa prvenstva, sa sedam pobjeda i jednim remijem u prethodnih osam kola. Međutim, Sloboda je uspjela zaustaviti pobjednički niz gostujućeg sastava i nanijeti mu prvi poraz u sezoni.

Pogocima Mehanovića i Campane domaći fudbaleri osigurali su trijumf koji ima poseban značaj nakon poraza u prethodnom kolu od Posušja.

Sloboda smanjila zaostatak za liderom prvenstva

Uoči današnjeg susreta Travnik je imao 22 boda, dok je Sloboda sa 14 bodova zauzimala šesto mjesto na tabeli.

Današnjom pobjedom crveno-crni su stigli do 17 bodova i smanjili zaostatak za Travnikom na pet bodova.

Za tuzlanski klub ovo je peta prvenstvena pobjeda u sezoni, uz dva remija i dva poraza.

Sloboda je tako ostvarila važan rezultat u borbi za priključak ekipama iz vrha tabele, dok je Travnik prvi put ove sezone teren napustio bez osvojenih bodova.

U narednom, desetom kolu, Slobodu očekuje gostovanje Jedinstvu u Bihaću, dok će Travnik odmjeriti snage s Posušjem.