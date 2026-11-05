Deratizacija u Tuzli: Građani upozoreni da ne diraju postavljene mamce

Deratizacija u Tuzli provodi se u okviru druge faze preventivnih mjera koje je za period od 2. do 6. novembra 2026. godine planirala Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle.

Radovi obuhvataju vodotoke, deponije smeća uz vodotoke, dječija igrališta koja se nalaze u njihovoj neposrednoj blizini, kao i šahtove oborinske kanalizacije na području grada.

Prema najavljenom planu, deratizaciju obavljaju dvije stručne ekipe opremljene odgovarajućim materijalima i opremom, u skladu s Operativnim planom preventivne deratizacije.

Iz nadležne gradske službe pozvali su građane na oprez i saradnju tokom izvođenja radova, posebno na lokacijama na kojima su postavljeni mamci za suzbijanje glodara.

Građanima se savjetuje da postavljene mamce ne dodiruju, ne premještaju niti uništavaju. Posebna pažnja preporučuje se roditeljima s malom djecom i vlasnicima kućnih ljubimaca koji borave na područjima obuhvaćenim deratizacijom.

U slučaju da dijete ili kućni ljubimac dođe u kontakt s postavljenim mamcem, potrebno je odmah kontaktirati nadležnu zdravstvenu ustanovu, odnosno veterinarsku službu.