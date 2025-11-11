Počinje preventiva deratizacija na području Tuzle

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle započela je realizaciju ugovorenih poslova druge faze preventivne deratizacije na području grada.

Deratizacija se provodi na više lokacija, prvenstveno uz vodotoke, deponije smeća koje se nalaze u njihovoj blizini, te na dječijim igralištima smještenim uz vodene tokove. Osim toga, obuhvaćeni su i šahtovi oborinske kanalizacije u urbanim i prigradskim dijelovima Tuzle.

Poslove na terenu obavljaju dvije stručne ekipe, opremljene savremenom opremom i odgovarajućim preparatima namijenjenim suzbijanju glodara, u skladu sa propisanim standardima zaštite zdravlja ljudi i životne sredine.

Planirani period izvođenja radova je od 11. do 15. novembra 2025. godine.

Služba za komunalne poslove poziva građane na saradnju i razumijevanje tokom izvođenja radova, s ciljem očuvanja higijenskih i zdravstvenih uslova života na području grada Tuzle.