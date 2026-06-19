DM povlači proizvod za bebe: Postoji opasnost od odvajanja dijelova

Kompanija dm drogerie markt objavila je da iz predostrožnosti povlači iz prodaje proizvod „babylove silikonska kašika, 2 komada“, zbog mogućeg sigurnosnog rizika za djecu.

Povlačenje se odnosi na proizvod GTIN broja 4067796183429 i brojeve šarže 2521 i 2532. Kako je saopćeno iz kompanije, ne može se isključiti mogućnost da se tokom korištenja sa kašike odvoje mali dijelovi, što prilikom konzumacije hrane može predstavljati opasnost za djecu.

Podaci o broju šarže nalaze se na pakovanju proizvoda iznad barkoda, dok na samim kašikama nisu vidljivi. Iz dm-a navode da su svi proizvodi iz spornih šarži već uklonjeni iz prodaje.

S obzirom na to da kupci ne mogu jednostavno utvrditi broj šarže ukoliko više nemaju ambalažu, iz kompanije pozivaju sve koji su kupili „babylove silikonsku kašiku, 2 komada“ da prestanu koristiti proizvod bez obzira na broj šarže.

Kupci proizvod mogu vratiti u bilo koju dm trgovinu, otvoren ili neotvoren, a povrat novca bit će izvršen i bez predočenja računa.

Iz dm-a su se izvinili kupcima zbog eventualnih neugodnosti te naglasili da je sigurnost potrošača njihov prioritet.