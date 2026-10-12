Karta sigurnosti za 2027: Kako je rangirana BiH?

Objavljena karta sigurnosti za 2027. godinu: Evo kako je rangirana BiH u odnosu na zemlje regije

Bosna i Hercegovina svrstana je među zemlje s umjerenim sigurnosnim rizikom na novoj globalnoj karti sigurnosti putovanja za 2027. godinu. Procjenu je objavila američka kompanija Global Guardian, koja je analizirala sigurnosne prilike širom svijeta, uključujući kriminal, političku stabilnost, oružane sukobe i prirodne katastrofe. Hrvatska se nalazi u povoljnijoj kategoriji, među državama s niskim rizikom.

Global Guardian objavio je kartu krajem septembra, a zemlje i pojedine regije razvrstane su u pet kategorija, od niskog do ekstremnog sigurnosnog rizika. Analiza se zasniva na procjeni više faktora koji mogu utjecati na sigurnost putnika i svakodnevno funkcionisanje u određenoj državi.

Za razliku od ranijih izdanja, nova karta omogućava i detaljniji pregled sigurnosnih razlika unutar pojedinih država, jer nivo rizika nije nužno jednak u svim njihovim dijelovima.

Sigurnost putovanja u BiH ocijenjena umjerenim rizikom

Prema objavljenoj analizi, Bosna i Hercegovina pripada grupi zemalja s umjerenim sigurnosnim rizikom. Ova kategorija obuhvata države koje imaju kapacitet da odgovore na većinu sigurnosnih prijetnji i kriznih situacija, iako nisu potpuno zaštićene od kriminala, prirodnih katastrofa i drugih poremećaja.

Hrvatska je svrstana u kategoriju niskog rizika, među zemlje koje karakterišu stabilne institucije i povoljnije sigurnosne prilike. U istoj grupi nalaze se Slovenija, Švicarska, Norveška, Portugal, Irska i Finska.

Procjena za Bosnu i Hercegovinu ne znači da se putovanja u našu zemlju smatraju nesigurnim, već da postoje određeni faktori koje putnici trebaju uzeti u obzir.

Iz Global Guardiana naglašavaju da ni države s najnižim nivoom rizika nisu potpuno zaštićene od mogućih sigurnosnih incidenata.

Iran među državama s ekstremnim sigurnosnim rizikom

Jedna od najvećih promjena na karti odnosi se na Iran, koji je iz kategorije visokog prešao u kategoriju ekstremnog rizika.

Razlog su pogoršane sigurnosne prilike, regionalni sukobi i povećana opasnost od proizvoljnog hapšenja stranih državljana.

Promjene su zabilježene i u drugim zemljama Bliskog istoka. Bahrein i Kuvajt sada pripadaju kategoriji visokog rizika, dok su Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati, Jordan i Saudijska Arabija dobili nepovoljnije sigurnosne ocjene nego ranije.

Ovakve procjene značajne su i za međunarodne putnike koji koriste aerodrome u Dubaiju, Abu Dhabiju i Dohi kao tranzitne tačke za putovanja prema Aziji i drugim destinacijama.

Među područjima s ekstremnim sigurnosnim prijetnjama nalaze se i Afganistan, Ukrajina, Sirija, Jemen, Sudan, Somalija, Mjanmar i Haiti, kao i pojedini dijelovi Afrike.

Povećan rizik i u popularnim turističkim destinacijama

Visok sigurnosni rizik nije ograničen isključivo na područja ratnih sukoba.

Meksiko je zadržao nepovoljnu ocjenu prvenstveno zbog nasilja povezanog s organizovanim kriminalnim grupama. Sigurnosni problemi prisutni su i u turistički poznatim područjima, uključujući Cancún, Tulum i Puerto Vallartu.

Ekvador je također prešao u kategoriju visokog rizika zbog porasta nasilja kriminalnih organizacija. Posebno se izdvaja Guayaquil, kroz koji prolaze i brojni turisti na putu prema otočju Galápagos.

U Turskoj i Egiptu sigurnosne prilike znatno se razlikuju zavisno od regije. Kod Turske najveći rizici vezani su za područja uz granice s Iranom, Irakom i Sirijom, dok se u Egiptu posebno izdvajaju sjeverni Sinaj i pojedina pogranična područja.

Pojedine zemlje dobile povoljnije sigurnosne ocjene

Iako nova karta pokazuje pogoršanje sigurnosti u više dijelova svijeta, neke države ostvarile su napredak.

Jamajka je prešla iz kategorije visokog u srednji rizik, čemu je doprinijelo smanjenje nasilnog kriminala. Južna Koreja dobila je povoljniju procjenu nakon stabilizacije političkih prilika i sada pripada kategoriji niskog rizika.

Poboljšanje je zabilježeno i u Mađarskoj, gdje je, prema procjeni Global Guardiana, smanjena mogućnost većih političkih nemira.

Karta sigurnosti uključuje i zdravstvene i prirodne rizike

Global Guardian je, osim ukupnih sigurnosnih ocjena, posebno analizirao opasnosti povezane s proizvoljnim hapšenjima, zdravstvenom zaštitom i prirodnim katastrofama.

Među državama s izraženim rizikom od proizvoljnog pritvaranja stranaca navedeni su Iran, Rusija, Kina, Bjelorusija, Sjeverna Koreja i Afganistan.

Zdravstveni rizici posebno su izraženi u zemljama sa slabije razvijenim zdravstvenim sistemima i dugotrajnim humanitarnim krizama, uključujući Sudan, Somaliju, Jemen i Haiti.

Kada je riječ o prirodnim katastrofama i okolišnim prijetnjama, među izdvojenim državama nalaze se Indija, Indonezija, Pakistan, Filipini, Meksiko i Mozambik.

Iz kompanije Global Guardian pojašnjavaju da je globalna karta sigurnosti za 2027. godinu namijenjena boljem planiranju putovanja, ali ne predstavlja službeno upozorenje državnih institucija. Putnicima se preporučuje da prije odlaska provjere i aktuelne sigurnosne preporuke nadležnih ministarstava.