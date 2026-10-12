Spahić pratio Mirzu Ćatovića u Barceloni, želi ga u reprezentaciji

Emir Spahić, sportski direktor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, boravio je u Barceloni, gdje je uživo pratio nastup mladog veznjaka Mirze Ćatovića.

Devetnaestogodišnji fudbaler, koji trenutno igra za rezervni tim Barcelone, ima mogućnost nastupa za tri reprezentacije, a interes iz BiH mogao bi imati važnu ulogu u njegovoj odluci o reprezentativnoj budućnosti.

Kako prenosi španski list SPORT, nekadašnji kapiten Zmajeva prisustvovao je subotnjoj utakmici Barcelone Atlètic i SD Logroñésa, odigranoj na stadionu Johan Cruyff. Domaća ekipa slavila je rezultatom 1:0, a Ćatović je susret počeo u prvoj postavi i na terenu proveo 69 minuta.

Njegove igre ove sezone privukle su pažnju španskih medija, a Spahićev dolazak dodatno je otvorio pitanje mogućeg nastupa mladog veznjaka za reprezentaciju Bosne i Hercegovine.

Mirza Ćatović može nastupati za tri reprezentacije

Mirza Ćatović rođen je 1. maja 2007. godine u Srbiji, a fudbalski se razvijao u Njemačkoj. Porijeklom je iz Sandžaka, a prema pisanju španskih medija ima mogućnost predstavljati Bosnu i Hercegovinu, Njemačku ili Srbiju.

Do sada je nastupao za mlađe reprezentativne selekcije Njemačke, uključujući uzrast do 20 godina. Međutim, njegova seniorska reprezentativna budućnost još nije definitivno određena.

Spahićevo prisustvo na utakmici Barceloninog rezervnog tima moglo bi ukazivati na namjeru Nogometnog saveza BiH da uspostavi bliži kontakt s mladim fudbalerom.

Za sada nema zvanične potvrde da je Ćatović donio odluku o promjeni reprezentacije niti da je postignut konkretan dogovor s predstavnicima Nogometnog saveza BiH.

Barcelona ga dovela iz Stuttgarta uz mogućnost otkupa

Ćatović je prve fudbalske korake napravio u omladinskim kategorijama Rot-Weiss Frankfurta, nakon čega je sa 16 godina prešao u Stuttgart.

Prošle sezone u trećem rangu njemačkog fudbala upisao je 29 nastupa i postigao jedan pogodak. Njegov razvoj privukao je pažnju Barcelone, koja ga je ovog ljeta dovela na posudbu do 30. juna 2027. godine.

Katalonski klub ima i mogućnost otkupa njegovog ugovora. Prema navodima španskih medija, za posudbu je izdvojeno oko 600.000 eura, dok bi trajni transfer mogao koštati između pet i deset miliona eura, zavisno od ugovorenih uslova.

Mladi veznjak visok je 193 centimetra, a španski novinari njegove fizičke karakteristike i način igre upoređuju s Marcom Bernalom, još jednim talentovanim fudbalerom Barcelone.

Spahić prati razvoj potencijalnog reprezentativca BiH

U Barceloni Atlètic Ćatović nastupa pod vodstvom nekadašnjeg brazilskog reprezentativca Juliana Bellettija. Uprkos tome što je tek stigao u klub, uspio je izboriti značajnu minutažu i nametnuti se u veznom redu.

Nastup protiv SD Logroñésa bio je posebno zanimljiv jer se mladi fudbaler vratio klupskim obavezama nakon reprezentativnih aktivnosti, zbog kojih je propustio prethodne dvije utakmice.

Emir Spahić utakmicu je pratio iz svečane lože stadiona Johan Cruyff, a prema pisanju SPORT-a, upravo je Mirza Ćatović bio jedan od glavnih razloga njegovog dolaska.

Eventualni izbor Bosne i Hercegovine predstavljao bi novo rješenje za vezni red Zmajeva, ali će konačna odluka o reprezentaciji zavisiti od samog fudbalera i ispunjavanja propisanih uslova za nastup.