Kuglanje: Sloboda nakon 15 godina slavila u Mejdanu

Proteklog vikenda odigrane su utakmice 3. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine u kuglanju, a posebnu pažnju privukao je nastup kuglaša Slobode iz Tuzle, koji su u kuglani SKPC Mejdan ostvarili značajnu pobjedu protiv ekipe Tomislav rezultatom 6:2.

Ovim trijumfom Sloboda je nakon punih 15 godina ponovo ostvarila pobjedu u Mejdanu, što ovoj pobjedi daje poseban značaj. U prethodnom periodu tuzlanski klub svoje domaće utakmice igrao je i izvan Tuzle, u Lukavcu i Maglaju, pa je povratak na pobjednički put u Mejdanu posebno obradovao igrače i ljubitelje kluba.

Meč poene za Slobodu osvojili su Samir Jogunčić (609), Dragan Vukelić (601), Mirza Nezirović (577) i Nermin Kasumović, koji je ujedno bio i najbolji pojedinac susreta. Kasumović je odigrao odličnu partiju i oborio 622 čunja, ostvarivši najbolji pojedinačni rezultat utakmice i dajući značajan doprinos pobjedi svoje ekipe.

Na drugoj strani, meč poene za gostujuću ekipu Tomislav osvojili su Ante Madunić (529) i Stipe Nevistić (578). Najbolji pojedinačni rezultat u redovima gostiju ostvario je Stipica Nevistić sa 587 oborenih čunjeva. Ipak, ni njegov dobar nastup nije bio dovoljan za osvajanje meč poena, jer je u duelu s raspoloženim Nerminom Kasumovićem, koji je oborio 622 čunja, ostao bez boda za svoju ekipu.

Sloboda je tako stigla do vrijednih bodova u trećem kolu Premijer lige BiH, a pobjeda ostvarena u Mejdanu ima dodatnu težinu zbog dugog perioda u kojem klub nije slavio u svojoj tuzlanskoj kuglani.

Ovaj trijumf predstavlja dodatni motiv za kuglaše Slobode u nastavku prvenstva, u kojem će nastojati nastaviti s dobrim igrama i osvajanjem bodova. Pobjeda protiv ekipe Tomislav ujedno je i lijepa prilika za novi početak u Mejdanu, uz nadu da će tuzlanski kuglaši i u narednim susretima obradovati svoje navijače.

U narednom kolu Sloboda gostuje u Kaknju ekipi Rudara