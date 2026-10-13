Međunarodno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji BMUMOC 2026 održano je proteklog vikenda na tuzlanskom izletištu Ilinčica, gdje su se okupile ekipe nacionalnih planinarskih saveza iz zemalja članica Balkanske planinarske unije.

Organizator takmičenja bio je Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, dok je domaćin događaja bio Centar za kulturu Tuzla.

Takmičenje je okupilo planinare koji su kroz različite discipline pokazali znanje, fizičku spremnost i vještine potrebne za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi.

Planinarska orijentacija zahtijeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa. Takmičari moraju pravilno procijeniti teren, odabrati najbolji pravac kretanja i donositi odluke u različitim situacijama, pri čemu važnu ulogu imaju timski rad i iskustvo.

Održavanjem prvenstva BMUMOC 2026, Ilinčica je ugostila učesnike međunarodnog planinarskog takmičenja i još jednom poslužila kao prostor za sportske i rekreativne aktivnosti.

Iz Centra za kulturu Tuzla izrazili su zadovoljstvo što su bili domaćini događaja koji je povezao ljubitelje planinarstva i orijentacije iz zemalja članica Balkanske planinarske unije.