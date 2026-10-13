Na Ilinčici održano međunarodno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji BMUMOC 2026

Nedžida Sprečaković
Na Ilinčici održano međunarodno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji BMUMOC 2026
Na Ilinčici održano međunarodno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji BMUMOC 2026

Međunarodno prvenstvo u planinarskoj orijentaciji BMUMOC 2026 održano je proteklog vikenda na tuzlanskom izletištu Ilinčica, gdje su se okupile ekipe nacionalnih planinarskih saveza iz zemalja članica Balkanske planinarske unije.

Organizator takmičenja bio je Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine, dok je domaćin događaja bio Centar za kulturu Tuzla.

Takmičenje je okupilo planinare koji su kroz različite discipline pokazali znanje, fizičku spremnost i vještine potrebne za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi.

Planinarska orijentacija zahtijeva mnogo više od poznavanja karte i kompasa. Takmičari moraju pravilno procijeniti teren, odabrati najbolji pravac kretanja i donositi odluke u različitim situacijama, pri čemu važnu ulogu imaju timski rad i iskustvo.

Održavanjem prvenstva BMUMOC 2026, Ilinčica je ugostila učesnike međunarodnog planinarskog takmičenja i još jednom poslužila kao prostor za sportske i rekreativne aktivnosti.

Iz Centra za kulturu Tuzla izrazili su zadovoljstvo što su bili domaćini događaja koji je povezao ljubitelje planinarstva i orijentacije iz zemalja članica Balkanske planinarske unije.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Tuzla domaćin velikog regionalnog takmičenja u planinarskoj orijentaciji

BiH

U Zenici klanjana kolektivna dženaza za pet planinara stradalih na Elbrusu

BiH

Zenica se oprostila od pet planinara stradalih na Elbrusu

Vijesti

U Zenici komemoracija i posljednji ispraćaj za petero stradalih bh. planinara

Vijesti

Zenica danas u žalosti: Posljednji ispraćaj pet planinara stradalih na Elbrusu

Vijesti

Danas komemoracija i džanaza stradalim planinarima iz Zenice

Vijesti

Tuzla servis – Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Karijes kod beba i male djece: Prvi znakovi bolesti

Vijesti

Neobična zimnica koja osvaja ukusom: Ove kombinacije vrijedi isprobati

Vijesti

Klima za grijanje? Ova greška može povećati potrošnju struje

BiH

Sutra oblačno i prohladno vrijeme u Bosni, na jugu sunčano

Učitati više