Tuzla domaćin velikog regionalnog takmičenja u planinarskoj orijentaciji

Arnela Šiljković - Bojić

Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji – BMUMOC 2026, koje će biti održano od 9. do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli.

Prvenstvo će okupiti učesnike iz zemalja Balkana, a takmičenje u planinarskoj orijentaciji bit će prilika za promociju ovog sporta, planinarstva i prirodnih potencijala Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Takmičari će se nadmetati u disciplinama planinarske orijentacije, uz korištenje znanja i vještina potrebnih za kretanje i snalaženje u prirodi.

Organizatori navode da će Ilinčica tokom tri dana biti mjesto susreta planinara i ljubitelja orijentacijskog sporta iz regije, a održavanje Balkanskog prvenstva predstavlja i značajan događaj za razvoj i promociju planinarskog sporta u Bosni i Hercegovini.

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