Legendarni detektivi se vraćaju: Poznato kada stiže novi film „Miami Vice“

Novi film „Miami Vice ‘85“ vraća na velika platna jednog od najpoznatijih detektivskih dvojaca iz televizijske historije. Glavne uloge preuzeli su Michael B. Jordan i Austin Butler, a početak snimanja potvrđen je objavljivanjem prvih promotivnih postera.

Filmski studio Universal Pictures u ponedjeljak je predstavio izgled novih protagonista, dok je za režiju zadužen Joseph Kosinski, poznat po filmovima „Top Gun: Maverick“ i „F1“.

Jordan će utjeloviti Ricarda Tubbsa, a Butler Sonnyja Crocketta, likove koje su u originalnoj televizijskoj seriji igrali Philip Michael Thomas i Don Johnson.

Serija „Miami Vice“ prikazivala se od 1984. do 1989. godine i tokom pet sezona pratila dvojicu policijskih detektiva koji su radili na tajnim zadacima u Miamiju. Bila je prepoznatljiva po kriminalističkim zapletima, muzici, modi i atmosferi osamdesetih godina.

Novi film „Miami Vice ‘85“ vraća priču u osamdesete

Radnja novog ostvarenja inspirisana je pilot-epizodom i prvom sezonom originalne serije, a u središtu priče bit će glamur, kriminal i korupcija u Miamiju sredinom osamdesetih godina.

Scenarij potpisuje Dan Gilroy, koji je radio na projektima „Nightcrawler“ i „Andor“.

Uz glavne glumce, u filmu će se pojaviti Alden Ehrenreich, Whitney Peak, Camila Morrone, Danny Ramirez, John Leguizamo, Andrew Schulz, Edi Gathegi, Walton Goggins, André Holland i Michael Irby.

Posebnu zanimljivost predstavlja povratak Johna Leguizama, kojem je dodijeljena uloga negativca. Njegova glumačka karijera na televiziji počela je upravo manjom ulogom u originalnoj seriji „Miami Vice“, prije više od četiri decenije.

Michael B. Jordan u novi projekt ulazi nakon osvajanja Oscara za najboljeg glumca za film „Sinners“, dok je Austin Butler prethodno ostvario zapažene uloge u filmovima „Caught Stealing“ i „Eddington“.

Premijera filma „Miami Vice ‘85“ zakazana je za 19. maj 2028. godine, a objavljeni promotivni materijali prvi su zvanični prikaz novog detektivskog dvojca.