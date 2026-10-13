Poznata imena uhapšenih u akciji FUP-a u Sarajevu: Pronađeni droga, snajperi i municija

Nedžida Sprečaković
FUP: Uhapšene dvije osobe zbog međunarodnog navođenja na prostituciju
Foto: Arhiva

U akciji FUP-a u Sarajevu uhapšeni su Emir Dacić (28) i Zlatko Đerić (36), kod kojih je tokom pretresa pronađena veća količina materija za koje se sumnja da su opojne droge, kao i različite vrste oružja i municije. Policijska akcija provedena je jučer na području naselja Jezero.

Dvojica uhapšenih osumnjičena su za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga te nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija.

Pretresi su obavljeni po naredbi Općinskog suda u Sarajevu, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a obuhvatili su osobe, stambene objekte i vozila.

Prema informacijama Federalne uprave policije, pronađeno je približno sedam kilograma materije koja izgledom podsjeća na kanabis, 750 grama materije za koju se sumnja da je kokain, 2,9 kilograma moguće amfetamina i 1,5 kilograma materije nalik ketaminu.

Policijski službenici oduzeli su i 3.000 tableta za koje se sumnja da su ekstazi, kao i sedam litara amfetaminskog ulja.
Osim sumnjivih narkotičkih sredstava, tokom akcije FUP-a u Sarajevu pronađen je i značajan arsenal oružja. Oduzete su dvije snajperske puške, dvije puške s optikom, dodatna optika, pištolj, automatski pištolj UZI, dva prigušivača, 100 komada municije različitog kalibra i pancirni prsluk.

Dacić i Đerić privedeni su u službene prostorije Federalne uprave policije radi kriminalističke obrade, nakon čega se očekuje njihova predaja u nadležnost Tužilaštva Kantona Sarajevo.

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