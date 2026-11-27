Pucnjava u Zagrebu dogodila se jutros oko 8:30 sati u Banatskoj ulici u naselju Dubrava, gdje je hicima iz vatrenog oružja ranjen muškarac.

Zagrebačka policija potvrdila je da je povrijeđeni muškarac medicinski zbrinut, a mjesto događaja osigurano. U toku je uviđaj i intenzivna potraga za napadačem, dok je saobraćaj Banatskom ulicom obustavljen.

Prema informacijama koje je objavio Jutarnji list, ranjen je hrvatski privrednik Robert Palić, koji je već bio meta sličnog napada u martu prošle godine.

Palić je prevezen u bolnicu i prema nezvaničnim informacijama nije životno ugrožen.

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Nakon prošlogodišnjeg ranjavanja Paliću je bila dodijeljena policijska zaštita, a na sudska ročišta dolazio je u pratnji policijskih službenika.

Palić je krajem prošle godine priznao krivicu u predmetu koji se odnosio na utaju poreza prilikom uvoza luksuznih automobila. Na osnovu nagodbe s USKOK-om osuđen je na zatvorsku kaznu koja je zamijenjena radom za opće dobro, uz novčanu kaznu od 150.000 eura.

Motiv jutrošnjeg napada još nije poznat, a policija nije službeno potvrdila identitet ranjenog muškarca.

Izvor: 24 sata i Jutarnji.hr