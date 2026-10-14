Alert.ba: Građani BiH od danas mogu online prijaviti probleme

Građani Bosne i Hercegovine od danas putem platforme Alert.ba mogu prijaviti ilegalne deponije, požare, poplave, klizišta, odrone i zagađenje zraka, a cijeli postupak traje manje od minute.

Nova digitalna platforma dostupna je putem mobilnih telefona i računara, bez potrebe za instaliranjem dodatnih aplikacija.

Za prijavu problema potrebno je napraviti fotografiju, označiti lokaciju i poslati prijavu. Sistem automatski prepoznaje lokaciju putem GPS-a, utvrđuje kojoj općini i naselju pripada te prikazuje nalaze li se u neposrednoj blizini škole, saobraćajnice, vodotoci ili šumske površine.

Na taj način omogućava se lakša procjena potencijalne opasnosti za stanovništvo i okoliš.

Sve prijave bit će dostupne na javnoj mapi

Prije objavljivanja svaku prijavu provjerava administracija platforme, kako bi se spriječilo unošenje lažnih ili ponovljenih informacija.

Nakon odobravanja, prijavljeni problem pojavljuje se na javnoj interaktivnoj mapi, zajedno s podacima o lokaciji i vremenu prijave.

Kada nadležne službe riješe određeni problem, uz postojeću prijavu moguće je dodati fotografiju stanja nakon intervencije. Tako se stvara evidencija o prijavljenim slučajevima, preduzetim aktivnostima i problemima koji još čekaju rješenje.

Građani mogu prijaviti i zagađenje zraka bez fotografije

Posebna funkcionalnost platforme Alert.ba odnosi se na prijavljivanje zagađenja zraka, koje tokom zimskih mjeseci predstavlja ozbiljan problem u Tuzli, Sarajevu, Zenici, Banjoj Luci i drugim gradovima.

Za prijavu smoga nije potrebno dostavljati fotografiju. Dovoljno je označiti područje na kojem je zagađenje primijećeno, a sistem će prijave s istih ili obližnjih lokacija grupisati na mapi.

Time se omogućava pregled područja iz kojih građani najčešće prijavljuju probleme s kvalitetom zraka.

Mjesečni izvještaji dostavljat će se nadležnim institucijama

Platforma je osmišljena tako da prikupljene informacije budu korisne i građanima i institucijama.

Na kraju svakog mjeseca sistem automatski priprema i šalje zbirne izvještaje nadležnim institucijama u gradovima i općinama.

Za svaku pojedinačnu prijavu moguće je preuzeti PDF dokument koji sadrži fotografiju, preciznu lokaciju, mapu, QR kod i podatak o tome koliko dana problem nije riješen.

Građani takav dokument mogu priložiti zahtjevima upućenim općinskim službama, komunalnim preduzećima, inspekcijama ili civilnoj zaštiti.

Dostupni su i besplatni javni izvještaji za pojedina naselja, općine i cijelu Bosnu i Hercegovinu, s podacima o broju prijavljenih, riješenih i neriješenih problema.

Prijave moguće i putem Telegrama

Osim putem web stranice, građani mogu koristiti i Telegram bota, koji omogućava prijavljivanje problema kroz razgovor, bez otvaranja platforme.

Predviđena je i mogućnost korištenja bez internet veze. U tom slučaju prijava se čuva na telefonu i automatski šalje nakon ponovnog uspostavljanja internetske konekcije.

Registrovani korisnici mogu pratiti status svojih prijava, dobijati obavještenja o njihovom odobravanju i rješavanju te prikupljati bodove i značke za aktivnost.

Najaktivniji korisnici bit će predstavljeni na rang-listi, a platforma planira dodjeljivati simbolične nagrade dva puta godišnje.

Iz Alert.ba ističu da cilj nije zamjena nadležnih institucija, već jednostavnije evidentiranje problema i omogućavanje građanima da prate njihovo rješavanje.

Platforma je dostupna na adresi alert.ba, a korištenje je besplatno. Registracija nije obavezna za podnošenje prijava, ali je potrebna korisnicima koji žele učestvovati u sistemu nagrađivanja.