SIPA uhapsila četiri osobe zbog krijumčarenja migranata

Adin Jusufović
Akcija Indeks: Uhapšena osoba zbog organizovanog kriminala
Foto: Ilustracija

SIPA je danas u Istočnom Sarajevu uhapsila četiri osobe osumnjičene za krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe za krijumčarenje migranata.

Hapšenja su izvedena u nastavku operativne akcije „Sirijus“, koja je ranije provedena i na području Unsko-sanskog kantona.

Kako je saopćeno iz Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), uhapšene osobe sumnjiče se za krivična djela krijumčarenje ljudi i organizovanje grupe ili udruženja za izvršenje krivičnog djela krijumčarenje migranata, propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nakon kriminalističke obrade u prostorijama SIPA-e, osumnjičeni će biti predati u nadležnost Tužilaštva Bosne i Hercegovine, koje će odlučiti o daljnjim koracima u postupku.

Današnja akcija provedena je po nalogu Suda BiH, pod nadzorom Tužilaštva BiH, a u saradnji sa službenicima Službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine.

Riječ je o nastavku istrage u okviru koje je 21. maja ove godine na području Unsko-sanskog kantona pretreseno pet lokacija. Tom prilikom uhapšeno je pet državljana Bosne i Hercegovine zbog sumnje na ista krivična djela.

U okviru dosadašnjih aktivnosti u akciji „Sirijus“ slobode je lišeno ukupno devet osoba, a istraga je usmjerena na otkrivanje i procesuiranje osoba osumnjičenih za organizovano krijumčarenje migranata.

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