Izabrani najbolji božićni sajmovi u Evropi

Najbolji božićni sajmovi u Evropi za 2026. godinu izabrani su na osnovu glasova više od 800.000 putnika iz cijelog svijeta. Prvo mjesto pripalo je rumunskom gradu Craiovi, koji je iza sebe ostavio brojne poznate evropske destinacije, uključujući Zürich, Beč i Prag.

Prema rezultatima izbora koji je organizovala turistička platforma European Best Destinations, u glasanju je učestvovalo 803.258 putnika iz 179 zemalja. Među više od 1.500 božićnih sajmova koji se svake godine organizuju širom Evrope izdvojeno je 20 najpopularnijih destinacija.

Craiova osvojila prvo mjesto zahvaljujući raskošnom prazničnom programu

Rumunski grad Craiova ove je godine zauzeo prvo mjesto zahvaljujući velikim prazničnim instalacijama, bogatom programu i brojnim atrakcijama.

Sajam se prostire na više od 280.000 kvadratnih metara, a ovogodišnja tema je poznata bajka „Orašar“. Posjetioce očekuju ogromni ukrasi, svjetlosne dekoracije, klizalište, panoramski točak i posebno osmišljene sanjke Djeda Mraza.

Uz zabavne sadržaje, pažnju privlači i gastronomska ponuda koja uključuje specijalitete iz Rumunije, Srbije, Bugarske, Grčke i drugih zemalja.

Otvaranje sajma planirano je za 13. novembar, a program će trajati tokom novogodišnjih praznika.

Zürich, Riga, Lisabon i Debrecen među pet najboljih

2. Zürich, Švicarska Zürich se izdvojio tradicionalnim drvenim kućicama, velikom okićenom jelkom i bogatom gastronomskom ponudom. Posjetioci mogu uživati u švicarskom fondueu, prazničnim specijalitetima i svjetlosnim instalacijama. 3. Riga, Latvija Glavni grad Latvije poznat je po božićnom sajmu u historijskom centru pod zaštitom UNESCO-a. Drveni štandovi nude rukotvorine, pletene proizvode i tradicionalne delicije, dok su u parkovima postavljene svjetlosne instalacije inspirisane latvijskim bajkama. 4. Lisabon, Portugal Za ljubitelje blaže klime posebno je zanimljiv Lisabon, gdje se održava Wonderland Lisboa. Posjetioce očekuju koncerti, nastupi lokalnih umjetnika, panoramski točak i raznovrsni sadržaji za porodice. Petu poziciju zauzeo je mađarski Debrecen, koji tokom zime organizuje više od 100 kulturnih događaja. Sajam uključuje klizalište, programe za djecu, štandove s rukotvorinama i tradicionalne mađarske slastice, među kojima je poznati kürtőskalács.

Među najpopularnijim sajmovima i Beč, Prag i Pariz

Na listi najboljih božićnih sajmova u Evropi našle su se i destinacije koje već godinama privlače veliki broj turista.

Šesto mjesto zauzeli su italijanski Govone i Asti, sedmo nizozemski Valkenburg, dok je Beč završio na osmom mjestu. Među najbolje ocijenjenim gradovima nalaze se još Pariz, Edinburgh, Madrid, Prag, Brugge i Dresden.

U izboru su se našli i njemački gradovi Nürnberg, Frankfurt i Köln, koji su poznati po dugoj tradiciji organizovanja božićnih sajmova.

Rezultati glasanja pokazuju da putnici sve češće prepoznaju i manje poznate destinacije, posebno one koje tradicionalne praznične sadržaje kombinuju s velikim svjetlosnim instalacijama, kulturnim programima i gastronomskom ponudom