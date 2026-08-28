Besplatna kafa, muzeji i popusti: Evropa nagrađuje turiste koji čuvaju okoliš

Dok brojne evropske destinacije pokušavaju smanjiti pritisak masovnog turizma uvođenjem taksi, zabrana i ograničenja, pojedini gradovi i regije odlučili su se za drugačiji pristup – nagrađivanje odgovornih turista.

Jedan od najpoznatijih primjera je Kopenhagen, gdje kroz inicijativu CopenPay posjetioci mogu dobiti pogodnosti ako koriste javni prevoz, voze bicikl, pomažu u zajedničkim vrtovima ili učestvuju u čišćenju grada. Nagrade uključuju besplatno iznajmljivanje bicikala, vožnje brodom i obroke.

Slične modele uvode i druge evropske destinacije. U Nacionalnom parku Exmoor u Velikoj Britaniji posjetioci mogu dobiti popuste ako skupljaju smeće, dolaze biciklom ili javnim prevozom, dok pojedina skijališta u Italiji i Francuskoj nude jeftinije ski karte i druge pogodnosti putnicima koji stižu vozom.

U Normandiji turisti koji dolaze održivijim prevozom mogu ostvariti popuste na muzeje, dvorce i druge atrakcije, dok se slični programi testiraju i u njemačkim gradovima.

Cilj ovih inicijativa je pokazati da odgovorniji turizam ne mora počivati samo na kaznama, nego i na motivisanju posjetilaca da tokom odmora ostave što manji trag na okoliš.