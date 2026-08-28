Pločice više nisu jedini izbor: Ovaj materijal sve češće osvaja kupatila

Mikrocement posljednjih godina postaje sve popularnija alternativa klasičnim keramičkim pločicama, posebno u kupatilima gdje vlasnici žele jednostavnije održavanje i vizuelno veći prostor.

Riječ je o tankom dekorativnom premazu koji se nanosi u sloju od svega nekoliko milimetara, a njegova najveća prednost je stvaranje neprekidnih površina bez fuga. Upravo zbog toga lakše se čisti, jer nema spojeva u kojima se zadržavaju vlaga, sapunica i buđ.

Mikrocement se može koristiti na zidovima, podovima, u tuš-kabinama, oko kada, pa čak i na policama i umivaonicima. Često se nanosi i preko postojećih pločica, što može ubrzati renoviranje i smanjiti količinu građevinskog otpada.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da je kvalitetna izvedba presudna. Loše pripremljena podloga, nedovoljna hidroizolacija ili nekvalitetan završni premaz mogu dovesti do pucanja, mrlja i odvajanja slojeva.

Iako je u pravilu skuplji od standardnog postavljanja keramike, mikrocement je sve traženiji među onima koji žele moderan, minimalistički izgled kupatila i jednostavnije održavanje.