Najučinkovitiji domaći lijek za mrlje na fugama

Foto: Freepik

Nečistoća na fugama najčešće se najbrže vidi u kupatilu i kuhinji, jer su fuge porozne i lako upijaju vlagu i prljavštinu. Umjesto kupovnih izbjeljivača i agresivnih sprejeva, kao rješenje se navodi soda bikarbona, prenijeli su Nezavisne, pozivajući se na iskustvo čistačice i savjet stručnjaka.

Mike Head, stručnjak iz kompanije koja se bavi keramikom i koji, kako se navodi, ima 20 godina iskustva u savjetovanju o održavanju pločica i fuga, kaže: „Soda bikarbona je najučinkovitiji domaći lijek za mrlje na fugama.“

Prema opisu metode, od sode bikarbone i vode pravi se pasta, koja se uz pomoć stare četkice za zube nanosi na zaprljane dijelove fuga i ostavlja oko 10 minuta da omekša naslage. Nakon toga se fuge iščetkaju, a na kraju se ostaci paste prebrišu vlažnom mikrofiber krpom kako ne bi ostao bijeli sloj na pločicama.

U tekstu se navodi i zapažanje da pasta tokom ribanja mijenja boju, što se tumači kao znak da soda bikarbona „izvlači“ prljavštinu iz fuga.

