Evo zašto kupatilo izgleda neuredno čak i kada je čisto

Edina Rizvić Aščić
Zašto kupatilo izgleda neuredno čak i kada je čisto
Foto: Pexels

Zašto kupatilo izgleda neuredno pitanje je koje muči mnoge domaćice, posebno one koje redovno čiste, ali ipak imaju osjećaj da prostor nikada ne izgleda svježe i uredno. Problem često nije u higijeni, već u samom dizajnu, rasporedu stvari i sitnim detaljima koji vizuelno stvaraju utisak nereda.

Stručnjaci za organizaciju prostora ističu da veličina kupatila nema presudnu ulogu. Naprotiv, što je prostor veći, to se češće puni viškom stvari. Otvorene police, neusklađeni peškiri i pretrpani pultovi čine da čak i čisto kupatilo izgleda zapušteno.

Greške u uređenju koje stvaraju utisak nereda

Otvorene police mogu izgledati dekorativno, ali samo ako su pažljivo organizovane. Kada su prepune različitih bočica, polupraznih proizvoda i sitnica, prostor djeluje haotično. Vizuelni red postiže se korištenjem korpi, kutija i tacni, dok se na vidiku ostavljaju samo usklađeni i estetski prihvatljivi predmeti.

Sličan efekat imaju i neusklađeni ili izblijedjeli peškiri. Iako su čisti, različite boje i istrošeni materijali ostavljaju dojam neurednosti. Neutralni tonovi poput bijele, bež ili sive stvaraju osjećaj hotelske čistoće i lakoće.

Poseban problem predstavljaju fugne između pločica. Čak i kada su pločice sjajne, tamne ili pljesnive fugne vizuelno kvare cijeli prostor. Redovno čišćenje prirodnim sredstvima ili izbor tamnijih fuga prilikom renoviranja može napraviti veliku razliku.

Detalji koji čine kupatilo urednim i svježim

Pult oko lavaboa često postaje centralno mjesto nereda. Kozmetika, sapuni i razni dodaci nagomilani na malom prostoru stvaraju osjećaj zagušenosti. Kada se većina stvari skloni u ormariće ili organizatore, a na vidiku ostanu samo osnovni proizvodi, kupatilo odmah izgleda urednije.

Rasvjeta ima mnogo veći uticaj nego što se obično misli. Hladno ili preslabo svjetlo naglašava mrlje, kamenac i prašinu, dok topla rasvjeta oko ogledala i dodatno svjetlo u zoni tuša čine prostor prijatnijim i vizuelno čistijim.

Vlaga i loša ventilacija tihi su neprijatelji urednog kupatila. Kondenzacija pogoduje nastanku plijesni i neprijatnih mirisa, zbog čega prostor brzo gubi osjećaj svježine. Redovno provjetravanje ili kvalitetan ventilator ključni su za dugotrajan uredan izgled.

Na kraju, previše šarenih ili zastarjelih detalja često vizuelno opterećuje prostor. Neutralni tonovi, jednostavne prostirke i prozirne zavjese za tuš daju kupatilu moderan, čist i smiren izgled.

 

 

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Hoće li i Tuzla angažovati osobe s biroa da čiste snijeg...

Magazin

Jednostavan trik koji olakšava čišćenje snijega: Posao ide brže i bez...

Magazin

Jedna promjena u podešavanjima može drastično ubrzati Wi-Fi

Magazin

Ako imate laminatne podove, ovih pet grešaka ih najbrže uništava

Magazin

Jednostavan trik za pranje posteljine: Ovako čaršavi više neće biti izgužvani

Magazin

Čišćenje vodokotlića bez ribanja, jednostavan trik koji ga vraća u stanje...

Magazin

Kako hronični stres potkopava imunitet?

Magazin

Otkrivena izuzetno rijetka mutacija krvi B(A): Novo saznanje koje mijenja transfuzijsku medicinu

Magazin

Otkrivamo kako ukloniti vosak od svijeće bez oštećenja površina

Magazin

Evo kako ljudsko tijelo preživljava niske temperature tokom zime

Magazin

Turska proglašena najboljom wellness destinacijom 2025. godine

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]