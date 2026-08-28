Od UEFA-e zatražena trajna diskvalifikacija Crvene zvezde zbog poruka o Mladiću

Memorijalni centar Srebrenica uputio je UEFA-i zvaničnu prijavu protiv FK Crvena zvezda zbog veličanja Ratka Mladića tokom utakmice Evropske lige protiv Viktorije Plzeň, ali i zbog naknadnog objavljivanja fotografija sa spornim porukama na zvaničnim kanalima beogradskog kluba.

Tokom susreta, u kojem je Viktoria Plzeň slavila rezultatom 5:1, navijači Crvene zvezde istakli su transparente sa porukom „Generale, velika slava i hvala“, uz skandiranje imena Ratka Mladića.

Iz Memorijalnog centra naglašavaju da se ovaj slučaj, prema njihovom stavu, ne može svesti isključivo na ponašanje dijela navijača.

Kako navode, FK Crvena zvezda je nakon utakmice na svojim zvaničnim profilima na društvenim mrežama objavila fotografije na kojima su sporni transparenti jasno vidljivi. Time je, smatraju u Memorijalnom centru, klub takvim porukama dao dodatni publicitet putem vlastitih komunikacijskih kanala, umjesto da se od njih distancira.

U prijavi UEFA-i navedeno je da bi takvo postupanje moglo predstavljati osnov za primjenu odredbi Disciplinskog pravilnika UEFA-e koje se odnose na diskriminatorno ponašanje, vrijeđanje ljudskog dostojanstva, političke i ideološke poruke neprikladne sportskim događajima, kao i ponašanje kojim se fudbal i UEFA dovode na loš glas.

Memorijalni centar podsjetio je i na raniji disciplinski postupak UEFA-e koji se odnosio na Crvenu zvezdu i veličanje Ratka Mladića. Kako navode, UEFA je tada zauzela stav da takve poruke ne predstavljaju samo podršku pojedincu, već mogu predstavljati vrijeđanje žrtava na etničkoj i vjerskoj osnovi.

U Memorijalnom centru smatraju da je aktuelni slučaj dodatno ozbiljan zbog činjenice da sporni sadržaj nije ostao samo na tribinama, već je nakon utakmice dobio dodatnu vidljivost putem zvaničnih kanala kluba.

Od UEFA-e je zatraženo da hitno otvori disciplinski postupak te da ponašanje navijača i postupanje kluba razmotri kao jedinstvenu cjelinu. Također je zatraženo da objavljivanje fotografija sa spornim transparentima na zvaničnim profilima Crvene zvezde bude tretirano kao otežavajuća okolnost.

Memorijalni centar otišao je i korak dalje, zatraživši trajnu diskvalifikaciju FK Crvena zvezda iz UEFA-inih takmičenja, pozivajući se na težinu slučaja, raniji disciplinski presedan i, kako navode, dodatno promoviranje spornih poruka putem zvaničnih kanala kluba.

– Klub koji svjesno koristi svoje zvanične komunikacijske kanale za širenje poruka kojima se veliča čovjek pravosnažno osuđen za genocid ne može takvo postupanje svesti na ponašanje navijača. Ovo više nije samo pitanje tribine, već institucionalnog odnosa kluba prema vrijednostima na kojima UEFA zasniva evropski fudbal – poručili su iz Memorijalnog centra Srebrenica.