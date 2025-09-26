Institut za nestale osobe BiH predao MC Srebrenica odjeću i obuću pronađenu u masovnim grobnicama

U nastavku provođenja aktivnosti na pohranjivanju i trajnom čuvanju predmeta pronađenih u masovnim grobnicama, Institut za nestale osobe BiH predao je Memorijalnom centru Srebrenica 868 slučajeva koji se sastoje nekoliko hiljada pojedinačnih predmeta odjeće i obuće. Svi pomenuti slučajevima pronađeni su u grobnicama iz kojih su ekshumirane žrtve genocida.

„Ova primopredaja je zapravo nastavak naše saradnje nakon što smo u prvoj fazi Memorijalnom centru Srebrenica radi trajnog pohranjivanja predali 402 artefakta koji su također pronađeni prilikom otvaranja masovnih grobnica.

U ovom slučaju radi se o odjeći i obući za koju nakon ekshumacije nije moglo biti definirano kojoj žrtvi pripada i tako nije bilo moguće njihovo identificiranje odnosno predaja porodicama. Sada će ovi predmeti kao i ranije predati artefakti da svjedoče o počinjenim zločinima, o masovnim grobnicama”, kazala je Saliha Đuderija, članica Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH.

Emir Suljagić, direktor Memorijalnog centra Srebrenica istakao je da je ovo vrlo važan korak za Memorijalni centar te se zahvalio Institutu i direktorici Đuderija bez čije posvećenosti, kako je kazao, ovaj korak ne bi bio realiziran.

-Ovo je zapravo sve što je ostalo od mnogih žrtava i to su zapravo dokazi o postojanju naših članova porodice, prijatelja. I ovi predmeti će svjedočiti o počinjenom zločinu i dokazivati da su ti ljudi živjeli i ukazivati na posljedice počinjenog genocida – kazao je Suljagić.

Premještaj slučajeva je izvršen po naredbi Suda BiH, uz koordinaciju više institucija, uključujući ICMP, Komemorativni centar Tuzla, Memorijalni centar Srebrenica i nadležne policijske agencije. U sklopu Memorijalnog centra izgrađen je poseban depo u kojem će predmeti biti trajno smješteni. Time se stvara siguran prostor u kojem se čuvaju uspomene i tragovi onih koji još uvijek čekaju svoje puno prepoznavanje.