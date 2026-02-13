Povodom tragične smrti Erdoana Morankića, studenta Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu i mladog, perspektivnog slikara iz Brčkog, Memorijalni centar Srebrenica izrazio je duboku tugu i iskreno saučešće njegovoj porodici, prijateljima i kolegama.

– Erdoan Morankić ostavio je snažan trag kroz svoj umjetnički rad, ali i kroz posvećenost zajednici. Kao jedan od voditelja radionice “Crtamo srcem – od Sarajeva do Srebrenice”, održane prošlog maja u Memorijalnom centru Srebrenica, s posebnom pažnjom i toplinom radio je s djecom Srebrenice, ohrabrujući ih da kroz crtež izraze emocije, sjećanja i vlastito viđenje svijeta.

Zbog toga ćemo danas predstaviti radove djece Srebrenice u biblioteci Memorijalnog centra Srebrenica nastale upravo tokom te radionice. Ovi radovi svjedoče o zajedničkom stvaranju, povjerenju i prostoru u kojem umjetnost postaje način povezivanja i dijaloga, te ostaju trajni podsjetnik na Erdoanovu posvećenost, senzibilitet i vjeru u snagu umjetnosti – poručili su iz Memorijalnog centra Srebrenica.

Morankić (2003. godište) poginuo je jučer u tramvajskoj nesreći u Sarajevu.

