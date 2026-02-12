Sedamnaestogodišnjoj djevojci nakon tramvajske nesreće amputirana noga

Adin Jusufović
Djevojka rođena 2009. godine ostala je bez noge nakon teške tramvajske nesreće koja se danas dogodila u Sarajevu, a u kojoj je bilo i smrtno stradalih.

U teškom udesu na raskrsnici kod Zemaljskog muzeja jedna osoba je izgubila život, dok su dvije zadobile povrede.

Prema informacijama koje još nisu zvanično potvrđene, smrtno je stradao muškarac, dok je među povrijeđenima i maloljetna djevojka kojoj je zbog težine povreda izvršena amputacija noge. Ona se nalazi na operativnom zahvatu u Općoj bolnici.

Do nesreće je došlo u prijepodnevnim satima na području općine Centar, kada je tramvaj koji je saobraćao na relaciji Željeznička stanica – Baščaršija iskočio iz šina.

