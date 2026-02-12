Jedna osoba je smrtno stradala, a dvije su povrijeđene nakon što je tramvaj iskočio iz šina na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, saopšteno je iz Operativnog štaba MUP-a Kantona Sarajevo.

Nesreća se dogodila u prijepodnevnim satima, a na licu mjesta odmah su intervenisali policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo navode da je uviđaj u toku, te da su angažovani i vještaci mašinske i saobraćajne struke. “Po okončanju uviđajnih radnji biće poznato više informacija”, istaknuto je.

Prema fotografijama sa lica mjesta, tramvaj je prilikom iskakanja iz šina srušio skoro kompletnu tramvajsku stanicu. Saobraćaj prema centru grada je u potpunosti obustavljen.