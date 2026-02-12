Jedna osoba smrtno stradala u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Selma Jatić
Jedna osoba smrtno stradala u tramvajskoj nesreći u Sarajevu

Jedna osoba je smrtno stradala, a dvije su povrijeđene nakon što je tramvaj iskočio iz šina na tramvajskom stajalištu kod Zemaljskog muzeja u Sarajevu, saopšteno je iz Operativnog štaba MUP-a Kantona Sarajevo.

Nesreća se dogodila u prijepodnevnim satima, a na licu mjesta odmah su intervenisali policija, hitna pomoć i vatrogasci.

Iz Tužilaštva Kantona Sarajevo navode da je uviđaj u toku, te da su angažovani i vještaci mašinske i saobraćajne struke. “Po okončanju uviđajnih radnji biće poznato više informacija”, istaknuto je.

Prema fotografijama sa lica mjesta, tramvaj je prilikom iskakanja iz šina srušio skoro kompletnu tramvajsku stanicu. Saobraćaj prema centru grada je u potpunosti obustavljen.

pročitajte i ovo

BiH

Sedamnaestogodišnjoj djevojci nakon tramvajske nesreće amputirana noga

BiH

Sarajevo: Tramvaj izletio iz šina i udario u stanicu, ima i...

Vijesti

Prevoj Komar zatvoren nakon sudara dva kamiona, saobraćaj potpuno obustavljen

Istaknuto

Tuzla–Sarajevo bez roka i bez marke: TK dobio animacije puteva umjesto...

Vijesti

Najmanje 39 poginulih u željezničkoj nesreći na jugu Španije

Vijesti

Tri godine zatvora za vozača koji je pod dejstvom alkohola i...

Tuzla i TK

Kampanja „Ušutkana“: Glas žena s invaliditetom mora se čuti

Vijesti

Ne čekajte simptome: Prijavite se za besplatni skrining karcinoma debelog crijeva u TK

Vijesti

Elvedina Muzaferija ostvarila historijski rezultat na ZOI Cortina: 16. mjesto u Super G

BiH

Mijenja se način isplate penzija, evo koje su novine

Vijesti

Završena sanacija mostova u Šićkom Brodu: Saobraćaj ponovo nesmetan

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]