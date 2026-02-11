Institut za nestale: U Mostaru ekshumirano 465 žrtava, u BiH se još traga za 7.586 osoba

Jasmina Ibrahimović
U Gradačcu ekshumirani posmrtni ostaci žrtve proteklog rata
Foto: Institut za nestale osobe BiH

Na području Mostara do danas je ekshumirano 465 žrtava proteklog rata iz više masovnih i pojedinačnih grobnica, dok se na nivou Bosne i Hercegovine još uvijek traga za 7.586 nestalih osoba, potvrđeno je iz Instituta za nestale osobe BiH.

Prema podacima Instituta, tokom protekle godine na području BiH izvršeno je 87 ekshumacija, a tom prilikom ekshumirano je 45 posmrtnih ostataka. Kao jedan od najvećih problema u procesu traženja nestalih navodi se nedostatak pouzdanih informacija o tačnim lokacijama grobnica.

“Do takvih informacija sve je teže doći jer oni koji s tim informacijama raspolažu i koji znaju gdje su pojedinačne, zajedničke i masovne grobnice biraju i dalje šutjeti i skrivati tu istinu unatoč činjenici da je prošlo i više od 30 godina od počinjenih zločina, te na taj način produžavaju patnju i agoniju obitelji koje tragaju za svojim najmilijima”, kazala je stručna saradnica za odnose s javnošću Instituta za nestale osobe BiH Emza Fazlić.

Ističe da dodatne poteškoće stvara i protok vremena, kao i promjene na terenu.

“Rad na terenu je izuzetno složen imajući u vidu protok vremena i promjenu konfiguracije zemljišta, te je i to, među ostalim, još jedna otežavajuća okolnost u procesu traženja nestalih osoba”, navela je Fazlić.

Govoreći o nedavnom pronalasku skeletnih ostataka na lokalitetu Potoci kod Mostara, pojasnila je da taj slučaj nije u nadležnosti Instituta, jer se ne radi o žrtvama proteklog rata.

“Ovo su utvrdili istražitelji Instituta zajedno s antropolozima Međunarodne komisije za nestale osobe, nakon izlaska na teren. Prema pribavljenim informacijama, navodno je na spomenutoj lokaciji nekada bilo groblje pa se pretpostavlja da su se ti posmrtni ostaci s tim razlogom nalazili upravo na tom mjestu”, rekla je Fazlić.

Dodala je da, s obzirom na to da je riječ o starijim posmrtnim ostacima, Institut neće provoditi ekshumaciju niti dalje postupati u tom predmetu.

