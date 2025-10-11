INO BiH potpisao Memorandum o razumijevanju s Državnom komisijom za nestale osobe Azerbejdžana

Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine je u Bakuu potpisao Memorandum o razumijevanju s Državnom komisijom za ratne zarobljenike, taoce i nestale osobe Republike Azerbejdžan, u okviru trodnevne konferencije o nestalim osobama koja se održava u Azerbejdžanu pod nazivom Bakunski dijalog o nestalim osobama – “Ujedinjenje napora i jačanje saradnje u rješavanju pitanja nestalih osoba“.

Memorandum su potpisali predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH Marko Jurišić i predsjednik Državne komisije za ratne zarobljenike, taoce i nestale osobe Republike Azerbejdžan Ali Naghiyev, na svečanoj ceremoniji koja je organizirana kao poseban događaj u okviru konferencije.

Memorandum preciznije definira međusobnu saradnju, koja će se realizirati kroz razmjenu iskustava, stečenih znanja i praksi u procesima traženja, ekshumacija i identifikacija nestalih osoba koje su žrtve oružanih sukoba u obje zemlje, kao i kroz uspostavljanje sigurnih baza podataka koje se odnose na nestale osobe.

Cilj ovih zajedničkih aktivnosti jeste olakšavanje i ubrzanje procesa traženja nestalih, kao i pružanje neophodne pomoći porodicama nestalih osoba – navode iz Instituta za nestale osobe BiH.

– Bosna i Hercegovina ima vrlo značajno iskustvo u traženju nestalih osoba i sigurni smo da može pomoći Azerbejdžanu, a posebno porodicama nestalih u toj zemlji, u rasvjetljavanju sudbine nestalih osoba. Nadamo se da će potpisivanje ovog Memoranduma postaviti temelje za razmjenu iskustava i izgradnju kapaciteta koji su nam potrebni za ostvarenje zajedničkih ciljeva – kazao je Naghiyev, poželjevši uspjeh u radu kako Bosni i Hercegovini, tako i Azerbejdžanu.

Jurišić je istaknuo da potpisivanje ovog Memoranduma predstavlja formalni okvir za saradnju između dviju institucija u procesu traženja nestalih osoba.

– Naše zemlje imaju ista ili slična iskustva vezana za razaranja koja su rezultirala nestankom velikog broja nedužnih ljudi. Vjerujemo da će naša saradnja, kroz razmjenu iskustava i najboljih praksi, doprinijeti procesu traženja nestalih osoba i u Bosni i Hercegovini i u Azerbejdžanu, te da ćemo pronaći što veći broj nestalih kako bismo njihove posmrtne ostatke predali njihovim porodicama – poručio je Jurišić.

Osim Jurišića, članovi Savjetodavnog odbora, kao dio delegacije Instituta, također učestvuju na ovoj konferenciji te će se obratiti prisutnima, odnosno delegacijama 43 zemlje učesnice i pet međunarodnih organizacija. U okviru konferencije, učesnici će posjetiti i regiju Karabah, kao i grobnice s posmrtnim ostacima žrtava koje su nedavno otkrivene na tom području – navode iz INO BiH.