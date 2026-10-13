Kalesija: Povrijeđen maloljetnik u saobraćajnoj nesreći

Nedžida Sprečaković
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

Saobraćajna nesreća u Kalesiji dogodila se danas oko 12:10 sati u mjestu Rainci Gornji, a u njoj su učestvovali motorno vozilo i maloljetni pješak koji je zadobio povrede.

Kako je saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, povrijeđeni pješak prevezen je u

Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja medicinske pomoći, gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Policijski službenici Policijske uprave Kalesija poduzimaju potrebne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća u Kalesiji.

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