Kalesija: Povrijeđen maloljetnik u saobraćajnoj nesreći

Saobraćajna nesreća u Kalesiji dogodila se danas oko 12:10 sati u mjestu Rainci Gornji, a u njoj su učestvovali motorno vozilo i maloljetni pješak koji je zadobio povrede.

Kako je saopćeno iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, povrijeđeni pješak prevezen je u

Univerzitetski klinički centar Tuzla radi pružanja medicinske pomoći, gdje su mu konstatovane lakše tjelesne povrede.

Policijski službenici Policijske uprave Kalesija poduzimaju potrebne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti pod kojima se dogodila saobraćajna nesreća u Kalesiji.