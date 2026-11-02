Povrijeđeni u padu helikoptera kod Brčkog stabilno, svi van životne opasnosti

Svih devet osoba povrijeđenih u helikopterskoj nesreći na području Brčko distrikta, koje su primljene u JZU „Zdravstveni centar Brčko“, van životne su opasnosti i njihovo zdravstveno stanje je stabilno.

Dvoje pacijenata s težim povredama upućeno je na nastavak liječenja u Univerzitetski klinički centar, dok su ostali zadržani na liječenju u Brčkom.

Direktor Zdravstvenog centra Brčko Jasmin Mehanović potvrdio je da je svim povrijeđenima osigurana odgovarajuća medicinska njega, u skladu s propisanim procedurama.

Prema njegovim riječima, pacijenti su pokretni i adekvatno zbrinuti, a zdravstvena ustanova očekuje informacije od Ambasade Italije o narednim koracima i mogućem povratku povrijeđenih u njihovu zemlju. Italijanski ljekari već su pregledali medicinsku dokumentaciju i rade na pripremi plana eventualnog transporta.

Mehanović je potvrdio i da je jedna pripadnica EUFOR-a nakon nesreće dovezena u bolnicu u izuzetno teškom stanju. Uprkos brzoj reakciji medicinskog osoblja i pokušajima hirurga da joj spase život, preminula je od zadobijenih povreda.

Govoreći o intervenciji nakon nesreće, direktor je naveo da su ekipe hitne pomoći brzo stigle na mjesto događaja i organizovale prijevoz povrijeđenih do bolnice. Po prijemu je izvršena trijaža, nakon čega su obavljeni neophodni dijagnostički pregledi, uključujući CT i rendgenska snimanja.

Mehanović je zahvalio zdravstvenim radnicima koji su učestvovali u pružanju pomoći, ističući njihovu stručnost, dobru koordinaciju i spremnost da odgovore na vanrednu situaciju.