Mandat EUFOR-a danas pred Vijećem sigurnosti UN-a

Mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini danas je jedna od glavnih tema zasjedanja Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija, na kojem se očekuje glasanje o nastavku vojne operacije Althea za još godinu dana. Članice Vijeća razmatrat će i političku situaciju u zemlji, uključujući najnoviji izvještaj Ureda visokog predstavnika (OHR).

Prema zvaničnom rasporedu UN-a, glasanje je predviđeno za 15:30 po našem vremenu, dok bi rasprava o Bosni i Hercegovini trebala početi u 16 sati.

Važeći mandat EUFOR-a ističe 31. oktobra, a prijedlog nove rezolucije predviđa njegovo produženje za dodatnih 12 mjeseci. Očekuje se podrška članica Vijeća sigurnosti, budući da je i prošlogodišnja rezolucija usvojena jednoglasno.

Mandat EUFOR-a i upozorenja iz izvještaja OHR-a

Osim odluke o međunarodnom vojnom prisustvu, pažnja će biti usmjerena na izvještaj OHR-a koji obuhvata period od 16. aprila do 15. oktobra ove godine.

U dokumentu se upozorava na nastavak blokada državnih institucija, posebno iz Republike Srpske, te neprovođenje odluka Ustavnog suda BiH. OHR ocjenjuje da takvi postupci slabe državne institucije i, uz nastojanja da se uspostave odvojene strukture, doprinose postepenom faktičkom odvajanju ovog entiteta od Bosne i Hercegovine.

Izvještaj istovremeno naglašava ulogu EUFOR-a u očuvanju sigurnog i stabilnog okruženja u zemlji.

Na sjednici bi se trebao obratiti predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, dok vršilac dužnosti visokog predstavnika Louis Crishock neće prisustvovati zasjedanju.

Jedna od tema rasprave mogla bi biti i budućnost OHR-a. Rusija i dalje zagovara zatvaranje ove institucije i osporava način imenovanja visokog predstavnika, dok među članicama Vijeća sigurnosti postoje različiti stavovi o njegovim ovlaštenjima.

Zasjedanje se održava dan nakon pada helikoptera EUFOR-a kod Brčkog, u kojem su poginula četiri pripadnika italijanskog kontingenta. Nesreća se dogodila tokom vojne obuke, a okolnosti pada su predmet istrage.