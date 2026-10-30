OSCE izrazio saučešće zbog helikopterske nesreće kod Brčkog

Nedžida Sprečaković
OSCE izrazio saučešće zbog helikopterske nesreće kod Brčkog
OSCE izrazio saučešće zbog helikopterske nesreće kod Brčkog

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini oglasila se povodom tragične helikopterske nesreće u blizini Brčkog, u kojoj su stradali pripadnici EUFOR-a, izražavajući duboku potresenost i saučešće porodicama poginulih.

Iz OSCE-a su poručili da suosjećaju s porodicama i najbližima stradalih te izrazili solidarnost s Vladom i narodom Italije, kao i sa svima koje je pogodila ova tragedija.

Posebno su odali priznanje pripadnicima EUFOR-a za njihovu predanost očuvanju mira i stabilnosti u Bosni i Hercegovini.

„Naše misli su i uz povrijeđene, kojima želimo brz i potpun oporavak“, saopćeno je iz Misije OSCE-a u BiH.

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